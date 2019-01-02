В 2018 году уровень младенческой смертности в Беларуси достиг исторического минимума

В 2018 году уровень младенческой смертности в Беларуси — один из самых низких в Европе. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Валерий Малашко.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Самая главная цифра прошлая года — младенческая смертность. По итогам года она не превысит 2,5 промилле. Это один из самых низких показателей на европейском континенте, — подчеркнул Валерий Малашко.

Он также обратил внимание, что сегодня государство озабочено демографической проблемой. Поэтому много внимания уделяется мотивации семей к рождению детей.

— Таких социальных выплат, которое делает наше государство, нет уже нигде. Больше тысячи долларов получает семья на рождение первого ребенка. Мы последние на постсоветском пространстве, где отпуск по уходу за ребенком длится три года. В плане мотивации сделано очень много.

Женщин, которые готовы родить ребенка, «сегодня минимальное количество», заметил министр. В этом заключается проблема спада рождаемости.

— В целом мы сегодня находимся в демографической яме. Поэтому нам нужно мотивировать на рождение вторых и третьих детей. Президент говорил, что строительство жилья показало свою эффективность 7−8 лет назад. Тогда был подъем рождаемости, когда целые районы заселялись молодыми семьями.

Напомним, последние три года в Беларуси зафиксирован спад рождаемости . В 2015 году в Беларуси родились 119 208 малышей, в 2016 — 117 779, а в 2017 — 102 356 детей.