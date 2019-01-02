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Милиция ищет подозреваемого в ограблении заправки «с предметом, похожим на пистолет»

03.01.2019 11:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиция разыскивает грабителя, который 21 декабря с предметом, «похожим на пистолет», ограбил автозаправку на улице Аннаева. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Ограбление произошло 21 декабря около 22.25.

«Мужчина под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, открыто похитил дневную выручку от продаж», — рассказали в милиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 («Разбой») Уголовного кодекса Беларуси.

Приметы разыскиваемого: на вид: 30−35 лет, рост около 180 см, среднего телосложения, на лице имелась медицинская маска светлого цвета. Подозреваемый был одет в кожаную куртку до пояса темного цвета с двумя поперечными молниями от замка на груди, синие джинсы, черные кроссовки, на руках у него были матерчатые перчатки, на голове — черная вязаная шапка. У мужчины своеобразная походка, он прихрамывает на левую ногу.

Если вы обладаете информацией о разыскиваемом мужчине или узнали человека на видео, просьба перезвонить по номерам телефонов: (017) 239−41−75, 239−41−76 (круглосуточно) или по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.

 
 
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«Мужчина под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, открыто похитил дневную выручку от продаж», - рассказали в милиции. Ограбление произошло на улице...
 
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