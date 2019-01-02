«Психотроп употребляли не первый раз». Суд над участниками вечеринки, во время которой погибла студентка

Сегодня суд Первомайского района Минска перешел к допросу обвиняемых. Большинство из них признают вину по ч.1 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ), а двое фигурантов отрицают, что действовали по предварительному сговору, и также оспаривают массу приобретенного психотропного вещества.



Обвиняемые во время процесса. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В августе 2018 года компания молодых людей собралась в квартире 19-летней Леры, чтобы отметить день рождения молодого человека. Вечеринка закончилась вызовом скорой и смертью девушки, хозяйки квартиры. Компания была задержана, но затем им изменили меру пресечения, сейчас за решеткой остается один Антон Б. Процесс ведет судья Александр Сергей, гособвинителем по делу выступает Ирина Кузнецова.

Первой показания дает Софья З. Летом 2018 года она закончила школу, поступила в университет, но учебу начать так и не смогла: в тот момент она находилась под стражей.

— С обвиняемыми знакома давно, близко общались последний год, — рассказывает в суде 18-летняя Софья.

— Вы до этого употребляли психотропное вещество? — спрашивает гособвинитель.

— Да, это было один раз, 14 июля, во время дня рождения Дианы, — рассказывает обвиняемая. По словам Софьи, вся компания знала, что на предстоящей вечеринке 6 августа, после которой умерла 19-летняя студентка, будут употреблять психотропное вещество.

— Вместе обсуждали и пришли к тому, что вещество нужно купить через биткоин (купить психотропы за криптовалюту — прим. редакции). Я попросила Антона Б. помочь, было известно, что он работает в этой сфере, интересуется криптовалютой. Антон подсказал нужного человека, на встрече мы определились с примерной стоимостью, деньги сдавали все. Еще обсудили вес, по 300 миллиграмм на человека, — говорит во время процесса обвиняемая.

Во время допроса Софья рассказывает, что она лично договаривалась о приобретении биткоина. А уже затем компания приобрела психотропное вещество, закладку молодые люди поехали искать в лесной массив на общественном транспорте.

Перед вечеринкой обвиняемые сами расфасовывали психотропное вещество.

— Была тарелка, косметические щипцы и мы с помощью электронных весов начали расфасовывать наркотик на 16 капсул, каждому по две [капсулы], — вспоминает Софья. О том, что случилось потом, девушка рассказывает сухо.

— Диане стало плохо, мы вызвали скорую, она приехала, стала оказывать реанимационные действия, не спасли и мы покинули квартиру, — говорит девушка — Потом мы обсуждали, что нас могут вызвать, и мы можем отказаться давать показания.

— Как вы относитесь к содеянному? — спрашивает прокурор Ирина Кузнецова.

— Считаю это большой ошибкой, — отвечает обвинчемая.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В первый день суда стало известно, что молодые люди «имели умысел, действовали по предварительному сговору и с распределением ролей купили психотропное вещество массой не менее 2 граммов». Деньги, 136 рублей, Софья З. собрала со всей компании, их передали продавцу. Получив адрес закладки, обвиняемые в тайнике в лесном массиве нашли психотропное вещество и затем перевезли сверток на общественном транспорте. Уже дома с помощью весов расфасовали содержимое на 16 капсул, по две на каждого.

Санкция ч.1 ст. 328 УК предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.