Полоцкий путепровод надо построить за 1,5 года - тогда Шерстнев почувствует себя «не только Дедом Морозом»

Председатель облисполкома Николай Шерстнев в новогоднем эфире телеканала «Витебск» заявил , что закрытый на ремонт аварийный Полоцкий путепровод отремонтируют не за 4 года, как вначале планировали, а за 1,5 года.

— Для жителей Витебска закрытие Полоцкого путепровода — огромнейшее неудобство. Нормативный срок строительства — 4 года. Нет решения по финансированию. Я как губернатор понимаю, что этот объект мы должны не 4 года строить, а предельно — 1,5 года. За это время мы должны найти решение, как финансировать этот проект, порешать все вопросы и сложности, которые возникнут с железнодорожниками — под путепроводом идет 12 веток железной дороги, — сообщил Николай Шерстнев.

Губернатор говорит, что этот проект очень важный не только для Витебска, но и для всего региона, и выражает уверенность, что строительство пройдет оперативно:

— Я уверен, что мы решим этот вопрос в течение полутора лет, и я тогда буду чувствовать себя не только Дедом Морозом, а человеком, который внес серьезную лепту для реализации данного проекта.