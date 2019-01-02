ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полоцкий путепровод надо построить за 1,5 года - тогда Шерстнев почувствует себя «не только Дедом Морозом»

03.01.2019 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Председатель облисполкома Николай Шерстнев в новогоднем эфире телеканала «Витебск» заявил, что закрытый на ремонт аварийный Полоцкий путепровод отремонтируют не за 4 года, как вначале планировали, а за 1,5 года.

— Для жителей Витебска закрытие Полоцкого путепровода — огромнейшее неудобство. Нормативный срок строительства — 4 года. Нет решения по финансированию. Я как губернатор понимаю, что этот объект мы должны не 4 года строить, а предельно — 1,5 года. За это время мы должны найти решение, как финансировать этот проект, порешать все вопросы и сложности, которые возникнут с железнодорожниками — под путепроводом идет 12 веток железной дороги, — сообщил Николай Шерстнев.

Губернатор говорит, что этот проект очень важный не только для Витебска, но и для всего региона, и выражает уверенность, что строительство пройдет оперативно:

— Я уверен, что мы решим этот вопрос в течение полутора лет, и я тогда буду чувствовать себя не только Дедом Морозом, а человеком, который внес серьезную лепту для реализации данного проекта.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я как губернатор понимаю, что этот объект мы должны не 4 года строить, а предельно - 1,5 года», - говорит Николай Шерстнев.
 
Новости дня
Новости общества
 
Температура воздуха в Беларуси 2 января была на 4-8 градусов выше нормы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.01.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика