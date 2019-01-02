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Полоцкий путепровод надо построить за 1,5 года - тогда Шерстнев почувствует себя «не только Дедом Морозом»
03.01.2019 11:26 — Новости Общества | Tut.by
Председатель облисполкома Николай Шерстнев в новогоднем эфире телеканала «Витебск»
— Для жителей Витебска закрытие Полоцкого путепровода — огромнейшее неудобство. Нормативный срок строительства — 4 года. Нет решения по финансированию. Я как губернатор понимаю, что этот объект мы должны не 4 года строить, а предельно — 1,5 года. За это время мы должны найти решение, как финансировать этот проект, порешать все вопросы и сложности, которые возникнут с железнодорожниками — под путепроводом идет 12 веток железной дороги, — сообщил Николай Шерстнев.
Губернатор говорит, что этот проект очень важный не только для Витебска, но и для всего региона, и выражает уверенность, что строительство пройдет оперативно:
— Я уверен, что мы решим этот вопрос в течение полутора лет, и я тогда буду чувствовать себя не только Дедом Морозом, а человеком, который внес серьезную лепту для реализации данного проекта.
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Полоцкий путепровод надо построить за 1,5 года - тогда Шерстнев почувствует себя «не только Дедом Морозом»
«Я как губернатор понимаю, что этот объект мы должны не 4 года строить, а предельно - 1,5 года», - говорит Николай Шерстнев.
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