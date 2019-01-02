В чем смысл Рождества? Отвечает православный священник

Обычно Рождество Христово – это особый день, особое время года, когда мы забываем Бога. Или, лучше сказать, мы переживаем Рождество коммерчески: расцвеченные улицы города, иллюзорный свет гирлянд, угощения, обмен рождественскими подарками, предвкушение выходных дней, тринадцатой зарплаты... Рождество заканчивается. С набитым желудком и опустошенным сердцем. Христа нигде нет. Это все сильно разочаровывает: праздник скатился до коммерции. И, наверное, можно найти оправдание попыткам заработать свой хлеб эксплуатируя Рождество Христово, но все это уничтожает дивный смысл и глубину праздника.

Обман «коммерческим» Рождеством – это обман первый. Но есть и другой, и он коварнее. Это обман «социальным» Рождеством: мы воспринимаем Рождество как «праздник любви, семейный праздник». Праздник, когда мы все встречаемся, жертвуем деньги на социальные проекты, или собираем и даем неимущему пакет с продуктами. Это всё добрые дела, поэтому и Церковь это приветствует, и мы должны их делать, но добрые дела под Рождество не равняются самому Рождеству. Мы можем оказать дела социальной помощи, но при этом не пережить в своей жизни Рождества.

Тогда что же такое Рождество? Как встретить его? Быть может, нам нужно сделать что-то еще более существенное в этом году? В чем смысл Рождества?

Когда мы говорим «Рождество» или «праздник Рождества», то в нашем уме эти понятия, как правило, связаны с изобилием всевозможных благ, обменом подарками, украшениями, путешествиями, наконец... Эти представления лишь подчеркивают сформировавшееся у нас заблуждение. Но и, с другой стороны, дают нам повод немного измениться. Давайте попробуем изобилие – хотя бы в этом году – заменить простотой и в ней с радостью прожить грядущее Рождество. Не в нищете, как Христос, но без расточительства. Пусть наш стол будет полон настолько, чтобы удовлетворить наши потребности, но не будет ломиться от яств. Попробуем возделать в своих душах милость и чего-то себя лишить ради нашего ближнего. Если у нас нет денег, уделим немного своего времени страждущему, немного терпения – одинокому человеку с трудным характером, потрудимся ради того, кто в этом нуждается, сходим в больницу. И это будет лучшим подарком Христу. Вместо того, чтобы украшать все вокруг, украсим свои души. Это же несчастье, если наш дом полон колокольчиков, елочек и гирлянд, а наше сердце покрывает паутина. И как прекрасно, когда украшено сердце, а дом имеет убранство праздничное, но скромное!

Вместо дальних поездок совершим одну – путешествие волхвов: Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь (Лк. 2, 15). О чем рассказывает она нам? Как рождается наше спасение в простоте пещеры и смирении пелен? Как Бог источает всю Свою любовь и облачается в человеческую природу? Как снисходит Бог и дарует нам величайшую возможность уподобиться Ему?

Если мы постараемся найти для себя ответы на эти вопросы, тогда наступившее Рождество подтвердит, что «с нами Бог», и не только «с нами», но и в нас: Царствие Божие внутрь вас есть (Лк. 17, 21).

Я желаю, чтобы Бог дал всем вам без исключения удостоиться увидеть Христа, не только рожденного в яслех вифлеемских, но – главное – возлежащего в яслех ваших душ.

В храме святых апостолов Петра и Павла (Светляны) праздничные Богослужения пройдут по следующему расписанию:

6 января в 21-00 - Вечернее Богослужение. Исповедь. Далее ровно в полночь начнется Божественная литургия.

Валентин ГУНЬКЕВИЧ,

настоятель храма протоиерей.