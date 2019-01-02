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Небольшой снег и до -8°С ожидается в Беларуси 4 января
03.01.2019 11:35 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой кратковременный снег, гололедица и до 8 градусов мороза ожидается в Беларуси 4 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно, днем с прояснениями. Ночью во многих районах, днем местами пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов мороза, днем - минус 1-6 градусов.-0-
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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой кратковременный снег, гололедица и до 8 градусов мороза ожидается в Беларуси 4 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском...
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