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«Дело БЕЛТА». СК снова отказался прекратить уголовное преследование главреда TUT.BY

03.01.2019 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Следственный комитет отказал главному редактору TUT.BY Марине Золотовой в удовлетворении повторного ходатайства о прекращении уголовного преследования согласно 86-й статье Уголовного кодекса.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В соответствии с этой статьей лицо, впервые совершившее преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление и возместившее ущерб, может быть освобождено от уголовной ответственности с привлечением к административной, если будет признано, что для его исправления достаточно применения мер административного взыскания.

Ходатайство Золотова подала в конце декабря, ознакомившись с материалами «дела БЕЛТА». Это уже ее второе ходатайство, с первым главред TUT.BY обращалась после окончания расследования.

Решение об отказе следователь Семеник сообщил адвокату Золотовой по телефону. СК также отказался удовлетворить ходатайство защитника о прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления.

В ближайшее время материалы дела будут переданы в прокуратуру.

Напомним, Золотова осталась единственной обвиняемой по «делу БЕЛТА», остальные фигуранты — 14 сотрудников различных СМИ — были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной. Кроме штрафов, журналисты были обязаны возместить предъявленный ущерб. Суммы разные — от 3 до 17 тысяч рублей.

Главреда TUT.BY обвиняют по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса (Бездействие должностного лица), санкция статьи — от штрафа и до 5 лет лишения свободы.

Изначально Марина Золотова также подозревалась по ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) УК Беларуси. Именно по этой статье были обвинены остальные фигуранты дела. Из всех подозреваемых Золотова — единственная, как установило следствие, кто не осуществлял доступ к платным материалам БЕЛТА. Уголовное преследование по этой статье в отношении Марины Золотовой было прекращено «в связи с несовершением преступления».

Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.

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СК также отказался удовлетворить ходатайство защитника о прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления.
 
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