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В Беларуси обновлен перечень товаров, которые нельзя обменять или вернуть в магазин

03.01.2019 11:56 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси обновлен перечень товаров, которые нельзя обменять или вернуть в магазин
Фото из архива

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обновлен перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 декабря 2018 года №935, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Всего в списке 33 позиции. В частности, не подлежат возврату и обмену паркет, ламинат, керамическая плитка, обои (ранее нельзя было вернуть этот товар в количестве, отличном от приобретенного потребителем). К мебельным гарнитурам и наборам добавилась мебель с механизмами трансформации, приводимыми в движение электроприводом. Список также пополнили ветеринарные средства, жидкость для электронных парогенераторов, наушники.

Некоторые товары из списка можно будет обменять или вернуть, если они упакованы в герметичную (вакуумную) потребительскую упаковку, а также упаковку, обеспечивающую возможность установить, что товар не был в употреблении. Это касается бижутерии, парфюмерно-косметических товаров, маникюрных и педикюрных инструментов, игрушек, наушников и некоторых других товаров.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обновлен перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату. Это предусмотрено...
 
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