На актуальную тему. Петарды плохо пахнут



Травмы от неправильного использования петард – тема практически каждого новогоднего номера. Действительно, чем ближе новогодние праздники, тем громче звук петард, тем ярче фейерверки. И тем печальнее судьба их «авторов»…

Первого января около трёх часов утра житель нашего района пострадал при попытке взорвать петарду. Итог сего «мероприятия» — повреждение трёх фаланг пальцев. В прошлом году примерно по такому же сценарию произошло несчастье с представительницей слабого пола, которая зажигала петарду… над газовой плитой в квартире (!) и не досчиталась потом пальца.

Эти два случая произошли со взрослыми людьми, но в основном дружбой с петардами всё же грешат несовершеннолетние, которые в последнее время регулярно задерживаются сотрудниками РОВД в общественных местах, где, как известно, нарушать спокойствие граждан – противозаконно. При себе у некоторых ребят был внушительный «запас» — от 40 петард до более, чем 600!

О том, где можно, а где категорически запрещено использовать петарды, читателям «НП» разъяснил заместитель начальника Столинского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Алексей Петрович КОЗУЛЯ:

— Взрывание петард вблизи жилых массивов, в общественных местах подпадает под действие статьи 17.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь (мелкое хулиганство).

— Подскажите, как выглядит механизм задержания такого «мелкого хулигана»? Кто их задерживает?

— В канун нового года в Столинском РОВД начало свою работу отделение патрульно-постовой службы милиции, главная задача которого – охрана общественного порядка на территории нашего города. Сотрудники службы (как и сотрудники других отделений) имеют право задерживать несовершеннолетних нарушителей, доставляют их в РОВД и передают инспекторам ИДН. Как правило, потом такие дела направляют на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних. Самый печальный итог — постановка на учёт в ИДН. Так что использование петард опасно не только физическими увечьями, но и последующей серьёзной ответственностью.

Хочу обратить внимание родителей, некоторые из которых жалуются на то, что их ребёнка привлекли к ответственности (мол, ребёнок не совершил ничего плохого (!)), обратить пристальное внимание на досуг своих детей. Чтобы он был максимально безопасным и не доставлял беспокойства другим гражданам.

Законодательство достаточно жёстко относится и к тем, кто нарушает правила торговли пиротехникой, и к тем, кто использует её в общественных местах. За незаконную продажу петард и салютов для физических лиц предусмотрены крупные штрафы — от 10 до 50 базовых величин. За использование пиротехники в общественных местах грозит штраф до 30 базовых.

Если же за взрывами петард или запуском салютов будет задержан ребенок, то родителям придется нести ответственность за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, за что предусмотрено предупреждение либо штраф в размере до 20 базовых величин. А в случае причинения значительного вреда здоровью или имуществу окружающих виновные могут оказаться на скамье подсудимых уже по уголовному делу.

Использование петард в общественных местах – это в первую очередь неуважение к другим. Причём, с риском травм.

— А где разрешается взрывать петарды?

— Запуск пиротехнических изделий должен проводиться там, где поблизости нет ни людей, ни имущества, которые могут пострадать. Даже используя пиротехнику там, где нет никого поблизости, нужно осмотреться, чтобы никому не причинить вреда и дискомфорта. Ну и, наверное, важно добавить, что пиротехникой можно пользоваться только в трезвом виде, ведь истории, в которых из-за петард страдают люди и имущество, случились именно с нетрезвыми гражданами.

Так что, обращаясь к читателям, хочется резюмировать: петарды плохо пахнут. Как в прямом, так и переносном смысле. Лучше без них…

Лилия ГУЩА