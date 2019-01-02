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В Борисове литовец, участник международного наркокартеля, за сбыт и контрабанду гашиша получил 15 лет
03.01.2019 12:09 — Новости Общества | Tut.by
29 декабря 2018 года судом Борисовского района рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Литвы, которого обвиняли в том, что он пытался ввезти в Беларусь гашиш в крупном размере, будучи участником международной преступной организации. Подробности
По совокупности преступлений — за участие в преступной организации; незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозку наркотических средств в крупном размере, совершенные организованной группой; перемещение через таможенную границу Республики Беларусь наркотических средств, совершенном с сокрытием от таможенного контроля, организованной группой; покушение на незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств в крупном размере, — ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества.
Предположительно, речь идет об одном из фигурантов по делу о международной преступной организации, которая несколько лет занималась контрабандой гашиша. Организация состояла из нескольких интернациональных групп под руководством 43-летнего белоруса и действовала с 2010 по 2015 год на территории стран Европы, Беларуси, Украины и России. Причем товар везли с Запада на Восток через нашу страну.
В феврале 2018-го его уже судили за оборот наркотиков, а также попытку провезти наркотики через границу в составе преступной группы — тогда суд Борисовского района признал его виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества.
Обвиняемый обжаловал приговор.
Минский областной суд летом 2018 года
Приговор по совокупности остался прежним. В законную силу он еще не вступил.
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В Борисове литовец, участник международного наркокартеля, за сбыт и контрабанду гашиша получил 15 лет
Предположительно, речь идет об одном из фигурантов по делу о международной преступной организации, которая несколько лет занималась контрабандой гашиша....
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