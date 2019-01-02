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В Могилевской области установлены новые тарифы на услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами

03.01.2019 — Новости Общества | Кировец  
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В Могилевской области установлены новые тарифы на услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами

В Могилевской области в 2019 году установлены новые тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению. Соответствующее решение Могоблисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступило в силу с 1 января текущего года.

Установлены предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению, субсидируемые государством. Так, в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом, тариф составляет Br8,9169 за 1 куб.м, в домах, где мусоропровод отсутствует либо не функционирует, — Br7,3333 за 1 куб.м.

Тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, установлены в размере Br10,0209 и Br8,7007 за 1 куб.м соответственно в домах с мусоропроводом и без него.

http://mogilev-region.gov.by

 
 
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В Могилевской области в 2019 году установлены новые тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению....
 
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