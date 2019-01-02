В ближайшие дни ожидается настоящая зимняя погода, а на Рождество - морозы до −18°С

Зима усиливает свои позиции и в ближайшие дни в Беларуси ожидается морозная со снегом погода. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

4 января, в пятницу, погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ночью во многих районах страны, днем местами пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью понизится до −3…−8°С, максимальная температура днем составит -1...-6°С.

Затем погодные условия будет определять циклон, который с севера Европы пройдет через территорию Беларуси на юг Украины.

В субботу, 5 января во многих районах Беларуси ожидается снег, мокрый снег. Местами слабая метель, днем по западу страны слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −4…−11°С, по западу страны она не опустится ниже −1…−3°С, максимальная температура днем будет находиться в пределах от -6°С по северо-востоку до +2°С по крайнему западу страны.

6 января, в воскресенье, в тыловой части уходящего циклона ночью и утром на большей части территории Беларуси, днем местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит −4…−10°С, ночью по северо-востоку она понизится до −11…−13°С.

В понедельник, 7 января, территория Беларуси под влиянием области повышенного атмосферного давления, ночью в отдельных районах страны не обойдется без небольшого кратковременного снега, днем будет преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −8…−14°С, при прояснениях она понизится до −15…−18°С, максимальная температура днем по Беларуси −6…−12°С.

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