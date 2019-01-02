Почему отпустили? Почему мягкая статья? В СК ответили на вопросы по поводу драки на Зыбицкой

Информация о драке на Зыбицкой 31 декабря, после которой умер 46-летний мужчина, породила несколько вопросов у читателей. Ответы на на них мы искали в Следственном комитете.



Трагедия произошла где-то на этом участке улицы. Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Напомним, утром 31 декабря на Зыбицкой произошла драка. После нее умер 46-летний мужчина. По этому факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 144 (Причинение смерти по неосторожности). По подозрению в совершении данного преступления задержали 28-летнего жителя Гродно, но потом отпустили под обязательство о явке. Тут мы подробно рассказывали , как все происходило, но у читателей возникли вот такие вопросы:

Почему подозреваемого отпустили, а не поместили в СИЗО? Почему применили такую мягкую 144-ю статью, которая предполагает максимальное наказание в 3 года лишения свободы?

Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова отвечает, что тут важно понимать следующие моменты:

Во-первых, дело возбуждено не в отношении 28-летнего жителя Гродно, а по факту причинения смерти по неосторожности.

Во-вторых, еще нет результатов судебно-медицинской экспертизы, которая бы установила причину смерти. Ведь сейчас нельзя сказать, что между ударами и смертью есть прямая связь. Человек мог умереть от чего-то другого, поэтому не стоит спешить обвинять жителя Гродно в убийстве.

В-третьих, убийство и причинение смерти по неосторожности — далеко не одно и то же. В этих составах совершенно разная форма вины и наказания за эти преступления тоже абсолютно разные.

В-четвертых, решение об обязательстве о явке принято строго в рамках правового поля и в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Сейчас по делу проводится полный комплекс следственных действий. Юлия Гончарова резюмирует, что все эмоции не относятся к ситуации, ведь дело возбуждено и не по статье «убийство», и не в отношении 28-летнего жителя Гродно.

Она также отмечает, что окончательная правовая оценка ситуации будет дана по результатам оценки всех доказательств: том числе заключения экспертизы, допросов, анализа видео и проведения других процессуальных действий.