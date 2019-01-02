Пенсионерку в Гродно «развели» телефонные мошенники - и она отдала последние деньги, чтобы «спасти сына»

«Мама, мне нужна помощь!» Именно такие слова услышала 86-летняя женщина из Гродно, когда ей на городской телефон позвонил неизвестный, представился сыном и рассказал, что попал в неприятную историю — и ему нужны деньги. Женщина выслушала «сына», тот передал трубку «милиционеру», который якобы был рядом — и тот рассказал женщине, что ситуацию можно уладить за 6 тысяч долларов. Что было дальше — рассказали в милиции региона.



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Пожилая женщина сообщила «сыну», что таких денег у нее нет, но она постарается помочь. Тот назвал ей реквизиты банка, куда необходимо перевести деньги, а также номер телефона, по которому нужно позвонить после денежного перевода.

Испуганная пенсионерка отправилась в банк и перевела на указанный счет имевшиеся у нее 3 тысячи долларов.

А позже выяснилось, что ее сын ни в какие неприятные ситуации, конечно, не попадал — и пенсионерка просто стала жертвой мошенников.

Женщина обратилась в милицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество. Сотрудники милиции ищут тех, кто обманул пенсионерку.

— Такого рода мошенничество не является новым на территории Гродненской области. Мошенники выбирают пожилых людей, так как их проще ввести в заблуждение. Поэтому предупредите своих пожилых родственников о том, как вести себя, если поступит подобного рода звонок. Мы рекомендуем гражданам в первую очередь позвонить своим знакомым и родственникам, чтобы узнать, достоверна ли информация, — просят в УВД.