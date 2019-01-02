ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пенсионерку в Гродно «развели» телефонные мошенники - и она отдала последние деньги, чтобы «спасти сына»

03.01.2019 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Мама, мне нужна помощь!» Именно такие слова услышала 86-летняя женщина из Гродно, когда ей на городской телефон позвонил неизвестный, представился сыном и рассказал, что попал в неприятную историю — и ему нужны деньги. Женщина выслушала «сына», тот передал трубку «милиционеру», который якобы был рядом — и тот рассказал женщине, что ситуацию можно уладить за 6 тысяч долларов. Что было дальше — рассказали в милиции региона.


Фото: NordWood Themes / unsplash.com

Пожилая женщина сообщила «сыну», что таких денег у нее нет, но она постарается помочь. Тот назвал ей реквизиты банка, куда необходимо перевести деньги, а также номер телефона, по которому нужно позвонить после денежного перевода.

Испуганная пенсионерка отправилась в банк и перевела на указанный счет имевшиеся у нее 3 тысячи долларов.

А позже выяснилось, что ее сын ни в какие неприятные ситуации, конечно, не попадал — и пенсионерка просто стала жертвой мошенников.

Женщина обратилась в милицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество. Сотрудники милиции ищут тех, кто обманул пенсионерку.

— Такого рода мошенничество не является новым на территории Гродненской области. Мошенники выбирают пожилых людей, так как их проще ввести в заблуждение. Поэтому предупредите своих пожилых родственников о том, как вести себя, если поступит подобного рода звонок. Мы рекомендуем гражданам в первую очередь позвонить своим знакомым и родственникам, чтобы узнать, достоверна ли информация, — просят в УВД.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мама, мне нужна помощь!» Именно такие слова услышала 86-летняя женщина из Гродно, когда ей на городской телефон позвонил неизвестный, представился сыном и...
 
Новости дня
Новости общества
 
В ближайшие дни ожидается настоящая зимняя погода, а на Рождество - морозы до −18°С
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика