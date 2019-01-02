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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег, гололедица и морозы до 13 градусов ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Зима усиливает свои позиции, и в ближайшие дни в Беларуси ожидается морозная погода со снегом", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 4 января, погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ночью во многих районах, днем местами пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью понизится до 3-8 градусов мороза, днем составит 1-6 градусов ниже нуля.

В субботу и воскресенье, 5-6 января, погоду будет определять циклон, путь которого с севера Европы пройдет через территорию Беларуси на юг Украины.

Во многих районах страны в субботу ожидается снег, мокрый снег, местами слабая метель, днем по западу слабый гололед. На некоторых участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов мороза, по западу не опустится ниже минус 1-3. Днем температура будет находиться в пределах от минус 6 по северо-востоку до плюс 2 градусов по западу.

В воскресенье, 6 января, ночью и утром на большей части территории Беларуси, днем местами пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха в течение суток составит 4-10 градусов мороза, ночью по северо-востоку понизится до минус 11-13.

В понедельник, 7 января, территория Беларуси окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Ночью в некоторых районах не обойдется без небольшого кратковременного снега, днем будет преимущественно без осадков. На дорогах местами ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов мороза, при прояснениях понизится до минус 15-18. Днем будет 6-12 градусов ниже нуля.-0-

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