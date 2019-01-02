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Иностранец пытался ввезти в Беларусь 2,5 килограмма кокаина
03.01.2019 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Гродненские таможенники задержали иностранца, который через пукнт пропуска «Брузги» пытался ввезти в Беларусь 2,5 килограмма кокаина. Об этом
Автомобиль иностранца привлек внимание таможенников.
«После получения сканограммы к таможенному досмотру была привлечена кинологическая служба, а также применен газоанализатор», — рассказали в ГТК.
Из оборудованного в моторном отсеке автомобиля тайника таможенники достали три свертка с порошкообразным веществом белого цвета, упакованных в черный полиэтилен, общим весом около 2,5 кг.
Последующая экспертиза подтвердила, что порошкообразное вещество содержит в своем составе особо опасное наркотическое средство кокаин.
В отношении иностранца, незаконно перемещавшего через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотические средства, было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328−1 Уголовного кодекса Беларуси. В качестве меры пресечения гражданин заключен под стражу.
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В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения гражданин заключен под стражу.
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