Иностранец пытался ввезти в Беларусь 2,5 килограмма кокаина

Гродненские таможенники задержали иностранца, который через пукнт пропуска «Брузги» пытался ввезти в Беларусь 2,5 килограмма кокаина. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Автомобиль иностранца привлек внимание таможенников.

«После получения сканограммы к таможенному досмотру была привлечена кинологическая служба, а также применен газоанализатор», — рассказали в ГТК.

Из оборудованного в моторном отсеке автомобиля тайника таможенники достали три свертка с порошкообразным веществом белого цвета, упакованных в черный полиэтилен, общим весом около 2,5 кг.

Последующая экспертиза подтвердила, что порошкообразное вещество содержит в своем составе особо опасное наркотическое средство кокаин.

В отношении иностранца, незаконно перемещавшего через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотические средства, было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328−1 Уголовного кодекса Беларуси. В качестве меры пресечения гражданин заключен под стражу.