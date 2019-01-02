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В Гомеле в один день выберут Мисс и Мистера области. Не хотите поучаствовать?

03.01.2019 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомеле для участия в конкурсе «Мисс и мистер Гомельская область» разыскиваются девушки и молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

В этом году организаторы мероприятия из Центра моды и красоты «Хрустальная Нимфа» решили изменить привычный формат и объединить в один день на одной сцене сразу два конкурса — красоты и грации «Мисс Гомельская область», а также стиля и мужества «Мистер Гомельская область».

Финал состоится 30 марта в Гомеле. А пока стартуют кастинги. Кстати, проведут их не только в Гомеле, но и в некоторых районных центрах. Так, в Петрикове отбор пройдет уже 5 января, в Жлобине — 12, в Брагине — 19 и в Гомеле — 20 января.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле для участия в конкурсе «Мисс и мистер Гомельская область» разыскиваются девушки и молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.
 
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