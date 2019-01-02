Усиление морозов, а на Рождество до -18°С. Прогноз погоды на ближайшие дни

В настоящее время погода в нашем регионе становится по-настоящему зимней.

4 января, в пятницу, погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ночью во многих районах страны, днем местами пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью понизится до −3…8 °С, максимальная температура днем составит −1…6 °С.

Затем погодные условия будет определять циклон, который с севера Европы пройдет через территорию Беларуси на юг Украины.

В субботу, 5 января, во многих районах Беларуси ожидается снег, мокрый снег. Местами слабая метель, днем по западу страны слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −4…11 °С, по западу страны она не опустится ниже −1…3 °С, максимальная температура днем будет находиться в пределах от -6 °С по северо-востоку до +2 °С по крайнему западу страны.

6 января, в воскресенье, в тыловой части уходящего циклона ночью и утром на большей части территории Беларуси, днем местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит −4…10 °С, ночью по северо-востоку она понизится до −11…13 °С.

В понедельник, 7 января, территория Беларуси под влиянием области повышенного атмосферного давления, ночью в отдельных районах страны не обойдется без небольшого кратковременного снега, днем будет преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −8…14 °С, при прояснениях она понизится до −15…18 °С, максимальная температура днем по Беларуси −6…12 °С.