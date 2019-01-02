Плюс полтора года. В Светлогорске прокурор опротестовал слишком мягкий приговор экс-чиновнику

В августе 2018 года бывший первый зампред Светлогорского райисполкома был признан виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, получении взяток в крупном размере, превышении власти. Районный суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы. Однако прокурор Светлогорского района не согласился с назначенным сроком наказания и опротестовал его, сообщает «Гомельская правда».



Виталий Тукач. Фото с сайта исполкома

По мнению прокурора, не было принято во внимание, что обвиняемый преследовал корыстные цели на протяжении длительного времени. Так, по его мнению, используя высокое служебное положение, чиновник совершил 10 эпизодов наиболее опасных коррупционных преступлений, подрывающих устои и авторитет государственных органов. Из незаконно полученного дохода, свыше 23 тысяч рублей, он возместил государству лишь 8,5%.

Как было установлено в ходе слушаний, представитель районной вертикали систематически давал незаконные указания руководителям сельхозпредприятий. В частности, поручил директору Светлогорской овощной фабрики заправить личный и служебные автомобили — и тот за свои деньги приобрел для чиновника 90 литров топлива. За счет фабрики обвиняемому безвозмездно передавалась овощная продукция для личного потребления, а также 150 сетчатых мешков для его отца.

На личном подворье должностного лица появились металлические ворота и калитка , изготовленные и установленные за счет средств двух предприятий.

Местное хозяйство предоставило первому зампреду 0,8 га земли из своих угодий. На участке силами и средствами работников был посажен семенной картофель. Вырученные от продажи урожая деньги обвиняемый присвоил.

К слову, и до назначения на руководящую должность в райисполком, будучи директором КСУП «Вежны», обвиняемый принимал взятки от представителей коммерческих организаций. Также он похитил имущество возглавляемого хозяйства на сумму свыше 2700 рублей.

— Определением суда апелляционной инстанции приговор суда Светлогорского района изменен по доводам протеста, — сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Винникова. — Обвиняемому увеличен срок отбывания наказания до 5 лет в колонии усиленного режима. В остальной части наказание не изменилось — штраф 300 базовых величин, конфискация имущества, лишение права занимать руководящие должности сроком на 5 лет. В пользу государства будет взыскано свыше 21 тысячи рублей — сумма дохода, который чиновник получил преступным путем.

Приговор вступил в законную силу.