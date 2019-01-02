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Среди погибших в Магнитогорске - 95-летняя уроженка Беларуси. Комментарий МИДа
03.01.2019 13:44 — Новости Общества | Tut.by
Среди погибших при взрыве газа в Магнитогорске — уроженка Беларуси. Информация об этом появилась сразу в нескольких СМИ.
МЧС России в соцсетях
Позже Ольга Анисимова появилась и в
Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз отметил, что официального подтверждения принадлежности погибшей к белорусскому гражданству в ведомстве пока нет.
— Консульская служба посольства Беларуси в России уточняет данный вопрос. Учитывая ситуацию, это может занять определенное время.
Подъезд 10-этажного жилого дома в Магнитогорске
С начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлекли 44 человека. 38 человек погибли, в том числе 6 детей, 6 — спасены, в том числе 2 ребенка. Все пострадавшие госпитализированы. Завалы на месте трагедии разбирают уже четвертые сутки.
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Среди погибших при взрыве газа в Магнитогорске - уроженка Беларуси. Информация об этом появилась сразу в нескольких СМИ.
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