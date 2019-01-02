Среди погибших в Магнитогорске - 95-летняя уроженка Беларуси. Комментарий МИДа

Среди погибших при взрыве газа в Магнитогорске — уроженка Беларуси. Информация об этом появилась сразу в нескольких СМИ.



Фото: МЧС России

МЧС России в соцсетях опубликовал списки людей, пропавших во время обрушения дома в Магнитогорске. Среди них Ольга Никитична Анисимова. Женщина родилась в 1923 году в деревне Бозок Осиповичского района Могилевской области. Ей было 95 лет. Известно, что по своему адресу в Магнитогорске она жила с 2010 года.

Позже Ольга Анисимова появилась и в списках погибших .

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз отметил, что официального подтверждения принадлежности погибшей к белорусскому гражданству в ведомстве пока нет.

— Консульская служба посольства Беларуси в России уточняет данный вопрос. Учитывая ситуацию, это может занять определенное время.

Подъезд 10-этажного жилого дома в Магнитогорске обрушилс я утром 31 декабря. Следственный комитет РФ в качестве приоритетной версии произошедшего рассматривает взрыв бытового газа.

С начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлекли 44 человека. 38 человек погибли, в том числе 6 детей, 6 — спасены, в том числе 2 ребенка. Все пострадавшие госпитализированы. Завалы на месте трагедии разбирают уже четвертые сутки.