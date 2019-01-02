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В Минске могут появиться сквер Евфросиньи Полоцкой и улица Николы Теслы
03.01.2019 13:40 — Новости Общества | Tut.by
В Минске могут появиться сквер Евфросиньи Полоцкой и улица Николы Теслы, сообщили корреспонденту агентства «
Комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска предлагает присвоить имя белорусской просветительницы Евфросиньи Полоцкой скверу в границах улиц Притыцкого и Евфросиньи Полоцкой, а имя выдающегося физика, изобретателя в области электроники и радиотехники Николы Теслы — проектируемой улице № 3 на территории многофункционального комплекса «Минск-Мир».
Внесены также предложения назвать улицей Банцеровской проектируемый проезд № 3 в районе улицы Зацень (по имени городища Банцеровщина под Минском), а улицей Белградской — проектируемую улицу № 5 на территории многофункционального комплекса «Минск-Мир».
Управление культуры Мингорисполкома принимает мнения жителей города по предложенным наименованиям с 3 января 2019 года в течение 2 недель. Письма со своими мнениями по предложенным наименованиям составных частей столицы горожане могут отправлять по адресу: 220 006, г. Минск, ул. Маяковского, 22, корп. 2.
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Горожан приглашают поучаствовать в обсуждении и высказать свое мнение по предложенным наименованиям.
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