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В Минске могут появиться сквер Евфросиньи Полоцкой и улица Николы Теслы

03.01.2019 13:40 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске могут появиться сквер Евфросиньи Полоцкой и улица Николы Теслы, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в управлении культуры Мингорисполкома. Горожан приглашают поучаствовать в обсуждении и высказать свое мнение по предложенным наименованиям.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска предлагает присвоить имя белорусской просветительницы Евфросиньи Полоцкой скверу в границах улиц Притыцкого и Евфросиньи Полоцкой, а имя выдающегося физика, изобретателя в области электроники и радиотехники Николы Теслы — проектируемой улице № 3 на территории многофункционального комплекса «Минск-Мир».

Внесены также предложения назвать улицей Банцеровской проектируемый проезд № 3 в районе улицы Зацень (по имени городища Банцеровщина под Минском), а улицей Белградской — проектируемую улицу № 5 на территории многофункционального комплекса «Минск-Мир».

Управление культуры Мингорисполкома принимает мнения жителей города по предложенным наименованиям с 3 января 2019 года в течение 2 недель. Письма со своими мнениями по предложенным наименованиям составных частей столицы горожане могут отправлять по адресу: 220 006, г. Минск, ул. Маяковского, 22, корп. 2.

 
Теги: Минск
 
 
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Горожан приглашают поучаствовать в обсуждении и высказать свое мнение по предложенным наименованиям.
 
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