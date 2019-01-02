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Госпогранкомитет увеличил пропускную способность на границе с Польшей

03.01.2019 13:49 — Новости Общества | БелТА  
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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет в связи со значительным ростом потока легкового транспорта, пересекающего границу, принял меры по увеличению пропускной способности на белорусско-польской границе, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Накануне и во время государственных и религиозных праздников в Беларуси и соседних странах количество людей, пересекающих границу на легковых автомобилях и автобусах, увеличивается в несколько раз. Госпогранкомитет учитывает вероятность изменения обстановки в пунктах пропуска и предпринимает все возможные меры для минимизации временных затрат при пересечении границы.

В течение 2 января увеличился поток легкового транспорта, выезжающего в Польшу. Число автомобилей превышало пропускную способность пунктов пропуска: при суммарной суточной пропускной способности польского участка, составляющей почти 9,1 тыс. легковых автомобилей, было оформлено около 10,25 тыс. машин. В пунктах пропуска "Брест" и "Домачево" половину выезжающего за границу транспорта составили автомобили россиян, которые на новогодних каникулах отправились на отдых в страны Евросоюза.

Для нормализации ситуации и оперативного оформления граждан увеличена численность сотрудников в пограничных нарядах на наиболее загруженных направлениях. По прогнозам специалистов, значительный поток транспорта уже в обратном направлении будет отмечаться после православного Рождества.

В связи с этим Госпогранкомитет напоминает о возможности отслеживать обстановку с очередями перед пунктами пропуска в режиме онлайн на информационном портале пограничного ведомства. В разделе портала "Графики очередей" можно узнать о средней загруженности пунктов пропуска в конкретный день недели по часам и выбрать альтернативное время для загранпоездки. В пунктах пропуска "Брест", "Котловка" и "Григоровщина" функционирует система электронной очереди, с помощью которой можно заранее забронировать время прохождения контрольных процедур на границе. Рекомендуется учитывать эту информацию и выбирать маршруты для выезда за рубеж через менее загруженные пункты пропуска.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет в связи со значительным ростом потока легкового транспорта, пересекающего границу, принял меры по увеличению...
 
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