Мужчину, «заминировавшего» RABOTA.TUT.BY, будут принудительно лечить

Следственный комитет завершил расследование в отношении 30-летнего минчанина, который «заминировал» офис РАБОТА.TUT.BY. Об этом сообщает пресс-служба СК.

В 2014 году 30-летний мужчина зарегистрировался на сайте jobs.tut.by, затем разместил там свое резюме. При регистрации пользователи уведомляются об автоматической рассылке на электронную почту сообщений с информацией о рынке труда.

«После очередной рассылки 18 октября текущего года мужчина, находясь по месту жительства, отправил несколько писем с угрозами взрыва здания, в котором расположена компания ООО „100 РАБОТ ТУТ“», — говорится в сообщении ведомства.

Прибывшей на место саперно-пиротехнической группой взрывоопасных веществ не обнаружено. Мужчина был задержан.

В отношении подозреваемого проведена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, согласно результатам которой он страдает хроническим психическим расстройством. Это является основанием для применения к лицу, совершившему общественно опасное деяние, принудительных мер безопасности и лечения.

Действия мужчины квалифицированы по статье «заведомо ложное сообщение об опасности» Уголовного кодекса Беларуси. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд и применения принудительных мер безопасности и лечения.

Напомним, сообщение о «минировании» офиса ООО «100 РАБОТ ТУТ» поступило в милицию 19 октября 2018 года . «Минера» оперативно задержали. Им оказался 30-летний минчанин , ранее уже судимый за аналогичное преступление — в 2015 году он отправил сообщения о «минировании» суда и отделения банка.