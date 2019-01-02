В этот раз у семьи Куневич из Минска был самый необычный Новый год. Александр и Екатерина планировали его встретить в узком семейном кругу, а пришлось — в роддоме. Роды были партнерскими. Их сын Андрей родился 1 января в час ночи, став первым минчанином 2019 года. «Пускай и по жизни он всегда будет первым», — улыбаются счастливые родители.





1 января в Беларуси родилось 145 детей, рассказывает министр здравоохранения Валерий Малашко. В Минске — 36. Министр лично приехал 3 января в РНПЦ «Мать и дитя», чтобы поздравить первых минчан нового года, вручить им подарки и восстановить справедливость, которую нарушили СМИ.

— СМИ сообщили, что в этом году первый ребенок в Минске родился гораздо позже, причем в 6-й клинической больнице. На самом деле он появился в час ночи в РНПЦ «Мать и дитя». Вместе с тем нужно сказать, что в Барановичах в 00.15 родилась девочка. Это очень символично для нашей страны.

Вручать подарки — коробки с нужными и полезными вещами для мамы и ребенка — будут в минских роддомах весь январь. Это инициатива проекта «МамаPro», который получил поддержку Министерства здравоохранения.





Содержимое коробок с подарками определяли сами родители с помощью интернет-голосование. Внутри боксов молодые мамы смогут найти одноразовые пеленки, подгузники сразу двух размеров, послеродовое белье, термометр, ватные диски, носочки, защитный крем, детские ножницы, пустышку, игрушку, лактационные вкладыши, послеродовые прокладки, ватные палочки, щетку для волос и книгу по особенностям кормления малышей.

Сегодня эту коробку четырем молодым мамам вручил Валерий Малашко. Он поздравил их с рождением ребенка и пожелал:

— Пускай дети растут здоровыми. И мира всем нам и нашему общему дому.



Валерий Малашко вручает коробку с подарками семье Куневич.

Маленький Андрей родился в час ночи 1-го января. Неожиданно для себя и родителей он вдруг стал знаменит. Щурится от телекамер, громко кряхтит, но не плачет и не мешает маме Екатерине и папе Александру рассказывать, как появился на свет первый минчанин 2019 года.

— Андрюшу мы ждали 30 декабря. Но малыш задерживался. Я была уверена, что сын появится на свет, когда пройдут новогодние праздники. Ближе к вечеру 31 декабря стало понятно, что нужно ехать в роддом.



Екатерина, Александр и их маленький Андрюша, ставший первым минчанином в 2019-м году. У Екатерины — туристическое агентство, Александр работает программистом.

Екатерина поехала одна — муж остался дома со старшим 7-летним сыном.

— Когда стало понятно, что момент близится, муж подъехал. Вторые роды, как и первые, у нас были партнерские. Рекомендую всем, — улыбается молодая мама. — Когда ехала в роддом, никаких мыслей, что у нас в семье появится первый минчанин нового года, не было. Они, скорее, были о том, как «передышать» схватки, сделать так, чтобы все прошло быстрее и легче.

Несмотря на праздник, врачи работали в обычном режиме, рассказывает Екатерина.

— Все было очень профессионально. Да, новогоднее настроение, все друг друга поздравляют, при этом никто ни о ком не забывал, и медицинская помощь была оказана своевременно. Бояться праздников не стоит, — убеждена молодая мама.





Этот Новый год старшему сыну семьи Куневич довелось встречать у бабушки. Александр рассказывает, что он очень ждет, когда домой приедут мама с братиком.

— Как только узнали, что у нас будет мальчик, старший сын сам выбрал ему такое имя — Андрей. Мы были не против.

Дома Андрея уже ждет кроватка, коляска и его первая одежда. Екатерина говорит, что в стереотипы и суеверия не верит. «Потому что после рождения некогда все покупать, когда ты с ребенком на руках», — отмечает она.





5 января у Александра — День рождения. Молодой отец говорит, что сын Андрей — это лучший подарок, который он когда-либо получал.

— Всегда радостно быть отцом в принципе, неважно, первого минчанина года или нет. Мы надеемся, что он и по жизни всегда будет первым во всем. Будет стремиться, как и здесь, быть первым, — улыбается мужчина.



«Волосы у малыша, как у папы», — говорит Екатерина.

— Решиться на второго ребенка было сложно?

— В первый раз я стала мамой в 26 лет. Думала, это мой последний и единственный ребенок. Знаю, что многие мамы, у которых один малыш, задаются вопросом: «Как свою любовь можно разделить пополам между детьми?» Но, оказывается, когда ты становишься беременной, сердце удваивается, удваивается и любовь.