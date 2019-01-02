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Изменился режим работы бани в Светлосельском
03.01.2019 — Новости Общества | Герой працы
УП ЖКХ Шумилинского района сообщает,
что с 21.12.2018 г. изменился режим работы бани аг. Светлосельский:
пятница 13.30 – 21.00,
суббота 13.30 – 21.00.
Надрукавана ў № 1 ад 04.01.2018 г.
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К сведению населения УП ЖКХ Шумилинского района сообщает, что с 21.12.2018 г. изменился режим работы бани аг. Светлосельский: пятница 13.30 – 21.00, суббота 13.30 – 21.00....
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