«Мне казалось, этот наркотик более безопасный». Судят участников вечеринки, во время которой погибла студентка

Сегодня, 3 января, весь день суд Первомайского района Минска допрашивает обвиняемых. На скамье подсудимых семь девушек и парней, всем фигурантам вменяют ч. 1 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ).



Обвиняемые во время процесса.

Почти все обвиняемые называют то, что произошло во время вечеринки 4 августа, «большой ошибкой». Компания не указывает, кто конкретно придумал купить психотроп на день рождения Ильи, кто вел переговоры с продавцом психотропного вещества. Говорят, идея была общей.

Илья С. тот самый парень, на день рождения которого собралась компания из восьми человек. Правда вечеринка проходила в квартире его девушки Дианы, которая скончалась во время праздника. Как стало известно во время процесса, молодые люди употребляли наркотик не первый раз , впервые они это сделали 14 июля во время празднования дня рождения Дианы.

Илья студент Академии музыки, его задержали сразу после гибели девушки.

— По моим личным ощущениям казалось, что этот наркотик более безопасный. Читал об этом в интернете, — рассказывает во время допроса Илья.

В тот вечер парень употребил две капсулы, а до этого компания расфасовала закладку с помощью электронных весов на 16 капсул. Рассчитывая, что каждому должно достаться по 300 миллиграмм вещества.

— После первой капсулы почувствовал какую-то открытость, хотелось больше слушать музыку, танцевать. После второй капсулы было плохо, — вспоминает Илья.

Он единственный, кто остался в квартире с Дианой, когда ей стало плохо.

— После случившегося кардинально поменял отношение к наркотикам, понял свои ошибки, — говорит Илья и признается, что после трагедии у него появились проблемы со здоровьем.

— Два месяца лежал в РНПЦ «Психического здоровья», до сих пор пью медикаменты, посещаю психотерапевта, — говорит молодой человек.

Еще одна участница, 17-летняя Кира, на вопрос судьи, зачем она употребляла психотроп, ответила:

— Хотели хорошо провести время. Тогда я не имела представление, насколько опасными могут быть последствия.

На вечеринке также присутствовала лучшая подруга Дианы — Екатерина, студентка третьего курса университета. Впервые в жизни она попробовала наркотик.

— Когда я приехала из Испании, где отдыхала, все уже было решено. Диана была моей лучшей подругой и пригласила меня на вечеринку, сказала сдать 17 рублей (на покупку психотропа — Прим. TUT.BY). Я полностью доверяла Диане, еще смотрела в интернете про этот наркотик, — рассказывает во время допроса Екатерина. — Я боялась, долго отказывалась, Диана сказала: «Будем вместе, все будет хорошо».





Во время праздника Екатерина употребила одну капсулу, от второй отказалась, ей стало плохо, как и Диане.

— Мы отвели ее в ванную, положили, она потеряла сознание. Вызвали скорую и нам по телефону говорили, что нужно делать до ее приезда. От увиденного мне стало плохо, Диана была моей близкой подругой, я вышла на улицу, — говорит Екатерина.

В первый день суда стало известно, что молодые люди «имели умысел, действовали по предварительному сговору и с распределением ролей купили психотропное вещество массой не менее 2 граммов». Деньги, 136 рублей, Софья З. собрала со всей компании, их передали продавцу. Получив адрес закладки, обвиняемые в тайнике в лесном массиве нашли психотропное вещество и затем перевезли сверток на общественном транспорте. Уже дома с помощью весов расфасовали содержимое на 16 капсул, по две на каждого.

Санкция ч. 1 ст. 328 УК предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.