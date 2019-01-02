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«Мне казалось, этот наркотик более безопасный». Судят участников вечеринки, во время которой погибла студентка

03.01.2019 15:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня, 3 января, весь день суд Первомайского района Минска допрашивает обвиняемых. На скамье подсудимых семь девушек и парней, всем фигурантам вменяют ч. 1 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ).


Обвиняемые во время процесса.

Почти все обвиняемые называют то, что произошло во время вечеринки 4 августа, «большой ошибкой». Компания не указывает, кто конкретно придумал купить психотроп на день рождения Ильи, кто вел переговоры с продавцом психотропного вещества. Говорят, идея была общей.

Илья С. тот самый парень, на день рождения которого собралась компания из восьми человек. Правда вечеринка проходила в квартире его девушки Дианы, которая скончалась во время праздника. Как стало известно во время процесса, молодые люди употребляли наркотик не первый раз, впервые они это сделали 14 июля во время празднования дня рождения Дианы.

Илья студент Академии музыки, его задержали сразу после гибели девушки.

— По моим личным ощущениям казалось, что этот наркотик более безопасный. Читал об этом в интернете, — рассказывает во время допроса Илья.

В тот вечер парень употребил две капсулы, а до этого компания расфасовала закладку с помощью электронных весов на 16 капсул. Рассчитывая, что каждому должно достаться по 300 миллиграмм вещества.

— После первой капсулы почувствовал какую-то открытость, хотелось больше слушать музыку, танцевать. После второй капсулы было плохо, — вспоминает Илья.

Он единственный, кто остался в квартире с Дианой, когда ей стало плохо.

— После случившегося кардинально поменял отношение к наркотикам, понял свои ошибки, — говорит Илья и признается, что после трагедии у него появились проблемы со здоровьем.

— Два месяца лежал в РНПЦ «Психического здоровья», до сих пор пью медикаменты, посещаю психотерапевта, — говорит молодой человек.

Еще одна участница, 17-летняя Кира, на вопрос судьи, зачем она употребляла психотроп, ответила:

— Хотели хорошо провести время. Тогда я не имела представление, насколько опасными могут быть последствия.

На вечеринке также присутствовала лучшая подруга Дианы — Екатерина, студентка третьего курса университета. Впервые в жизни она попробовала наркотик.

— Когда я приехала из Испании, где отдыхала, все уже было решено. Диана была моей лучшей подругой и пригласила меня на вечеринку, сказала сдать 17 рублей (на покупку психотропа — Прим. TUT.BY). Я полностью доверяла Диане, еще смотрела в интернете про этот наркотик, — рассказывает во время допроса Екатерина. — Я боялась, долго отказывалась, Диана сказала: «Будем вместе, все будет хорошо».


Во время праздника Екатерина употребила одну капсулу, от второй отказалась, ей стало плохо, как и Диане.

— Мы отвели ее в ванную, положили, она потеряла сознание. Вызвали скорую и нам по телефону говорили, что нужно делать до ее приезда. От увиденного мне стало плохо, Диана была моей близкой подругой, я вышла на улицу, — говорит Екатерина.

В первый день суда стало известно, что молодые люди «имели умысел, действовали по предварительному сговору и с распределением ролей купили психотропное вещество массой не менее 2 граммов». Деньги, 136 рублей, Софья З. собрала со всей компании, их передали продавцу. Получив адрес закладки, обвиняемые в тайнике в лесном массиве нашли психотропное вещество и затем перевезли сверток на общественном транспорте. Уже дома с помощью весов расфасовали содержимое на 16 капсул, по две на каждого.

Санкция ч. 1 ст. 328 УК предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 3 января, весь день суд Первомайского района Минска допрашивает обвиняемых. На скамье подсудимых семь девушек и парней.
 
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