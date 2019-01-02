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«Мне казалось, этот наркотик более безопасный». Судят участников вечеринки, во время которой погибла студентка
03.01.2019 15:08 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня, 3 января, весь день суд Первомайского района Минска допрашивает обвиняемых. На скамье подсудимых семь девушек и парней, всем фигурантам вменяют ч. 1 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ).
Почти все обвиняемые называют то, что произошло во время вечеринки 4 августа, «большой ошибкой». Компания не указывает, кто конкретно придумал купить психотроп на день рождения Ильи, кто вел переговоры с продавцом психотропного вещества. Говорят, идея была общей.
Илья С. тот самый парень, на день рождения которого собралась компания из восьми человек. Правда вечеринка проходила в квартире его девушки Дианы, которая скончалась во время праздника. Как стало известно во время процесса, молодые люди употребляли наркотик
Илья студент Академии музыки, его задержали сразу после гибели девушки.
— По моим личным ощущениям казалось, что этот наркотик более безопасный. Читал об этом в интернете, — рассказывает во время допроса Илья.
В тот вечер парень употребил две капсулы, а до этого компания расфасовала закладку с помощью электронных весов на 16 капсул. Рассчитывая, что каждому должно достаться по 300 миллиграмм вещества.
— После первой капсулы почувствовал какую-то открытость, хотелось больше слушать музыку, танцевать. После второй капсулы было плохо, — вспоминает Илья.
Он единственный, кто остался в квартире с Дианой, когда ей стало плохо.
— После случившегося кардинально поменял отношение к наркотикам, понял свои ошибки, — говорит Илья и признается, что после трагедии у него появились проблемы со здоровьем.
— Два месяца лежал в РНПЦ «Психического здоровья», до сих пор пью медикаменты, посещаю психотерапевта, — говорит молодой человек.
Еще одна участница, 17-летняя Кира, на вопрос судьи, зачем она употребляла психотроп, ответила:
— Хотели хорошо провести время. Тогда я не имела представление, насколько опасными могут быть последствия.
На вечеринке также присутствовала лучшая подруга Дианы — Екатерина, студентка третьего курса университета. Впервые в жизни она попробовала наркотик.
— Когда я приехала из Испании, где отдыхала, все уже было решено. Диана была моей лучшей подругой и пригласила меня на вечеринку, сказала сдать 17 рублей (на покупку психотропа — Прим. TUT.BY). Я полностью доверяла Диане, еще смотрела в интернете про этот наркотик, — рассказывает во время допроса Екатерина. — Я боялась, долго отказывалась, Диана сказала: «Будем вместе, все будет хорошо».
Во время праздника Екатерина употребила одну капсулу, от второй отказалась, ей стало плохо, как и Диане.
— Мы отвели ее в ванную, положили, она потеряла сознание. Вызвали скорую и нам по телефону говорили, что нужно делать до ее приезда. От увиденного мне стало плохо, Диана была моей близкой подругой, я вышла на улицу, — говорит Екатерина.
Санкция ч. 1 ст. 328 УК предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
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«Мне казалось, этот наркотик более безопасный». Судят участников вечеринки, во время которой погибла студентка
Сегодня, 3 января, весь день суд Первомайского района Минска допрашивает обвиняемых. На скамье подсудимых семь девушек и парней.
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