В Брестской области задержали «закладчика» с тысячей доз опасного психотропа

В Брестской области изъята крупная партия особо опасного психотропного вещества на сумму более 12 тыс. рублей, сообщает милиция региона.

Видео: УВД Брестского облисполкома

В декабре на трассе Брест — Каменец милиционеры задержали 23-летнего жителя Гродно. В его личном автомобиле оперативники нашли около 50 г особо опасного психотропного вещества альфа-РVР и 60 свертков с порошкообразным веществом. Общий вес изъятого — более 100 г, это примерно 1 тысяча доз. Эту партию молодой человек планировал развезти по закладкам в Брестской и Гродненской областях.

Задержанный нигде не работал, ранее не привлекался к уголовной ответственности. По информации оперативников, он являлся «закладчиком» интернет-магазина.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за незаконный оборот психотропов.