ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Брестской области задержали «закладчика» с тысячей доз опасного психотропа

03.01.2019 15:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Брестской области изъята крупная партия особо опасного психотропного вещества на сумму более 12 тыс. рублей, сообщает милиция региона.

Видео: УВД Брестского облисполкома

В декабре на трассе Брест — Каменец милиционеры задержали 23-летнего жителя Гродно. В его личном автомобиле оперативники нашли около 50 г особо опасного психотропного вещества альфа-РVР и 60 свертков с порошкообразным веществом. Общий вес изъятого — более 100 г, это примерно 1 тысяча доз. Эту партию молодой человек планировал развезти по закладкам в Брестской и Гродненской областях.

Задержанный нигде не работал, ранее не привлекался к уголовной ответственности. По информации оперативников, он являлся «закладчиком» интернет-магазина.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за незаконный оборот психотропов.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эту партию молодой человек планировал развезти по закладкам в Брестской и Гродненской областях.
 
Новости дня
Новости общества
 
Изменился режим работы бани в Светлосельском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика