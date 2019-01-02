На Рождество - до -28 °С. Погода в Витебске на выходные

В предпраздничные выходные ожидается морозная со снегом погода, а утром на Рождество в Витебске столбик термометра приблизится чуть ли не к 30-ти градусам со знаком минус. Такой предварительный прогноз — у pogoda.by.

В субботу, 5 января, ожидается снег, метель. Температура воздуха ночью составит −8…10 °С, днем −2…4 °С.

6 января, в воскресенье, возможен кратковременный снег. Температура воздуха в течение суток составит −10…12 °С.

В понедельник, 7 января, ночью ударит сильный мороз −22…24 °С. К утру он вообще окрепнет до −26…28 °С. Правда, днем станет полегче: −15…17 °С. Без осадков, переменная облачность.