ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Рождество - до -28 °С. Погода в Витебске на выходные

03.01.2019 16:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В предпраздничные выходные ожидается морозная со снегом погода, а утром на Рождество в Витебске столбик термометра приблизится чуть ли не к 30-ти градусам со знаком минус. Такой предварительный прогноз — у pogoda.by.

В субботу, 5 января, ожидается снег, метель. Температура воздуха ночью составит −8…10 °С, днем −2…4 °С.

6 января, в воскресенье, возможен кратковременный снег. Температура воздуха в течение суток составит −10…12 °С.

В понедельник, 7 января, ночью ударит сильный мороз −22…24 °С. К утру он вообще окрепнет до −26…28 °С. Правда, днем станет полегче: −15…17 °С. Без осадков, переменная облачность.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В предпраздничные выходные ожидается морозная со снегом погода, а утром на Рождество столбик термоментра приблизится чуть ли не к 30-ти градусам со знаком минус.
 
Новости дня
Новости общества
 
Позаботьтесь о безопасности детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика