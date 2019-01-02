ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По заслугам и честь

03.01.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

В последнюю среду декабря поздравления с юбилейным днём рождения принимал директор филиала «Заря» ЗАО «Витебскагропродукт» Александр Иванович Емельянов. По этому случаю в актовом зале предприятия собрались члены коллектива, немало гостей.

По заслугам и честь

Поздравления с юбилейным днём рождения принимал директор филиала «Заря» А. И. Емельянов.

Первый заместитель председателя-начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Чашникского райисполкома Михаил Иванович Мильчанин поздравил именинника с юбилеем, вручил Александру Ивановичу Почётную грамоту райисполкома за значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса района, поблагодарил за труд.
Филиал «Заря» обеспечивает высокие показатели по среднесуточным привесам (117% к уровню прошлого года, по факту — 984 г) в районе, области и республике. Темп роста валовой продукции составляет 151,4 %, поголовье увеличилось на 117,9% к 2017-му.

По заслугам и честь

А. И. Емельянов своим трудом снискал уважение и авторитет, молодому поколению есть чему у него поучиться. Ведь за высокими показателями — достойный уровень зарплат (рост 132,9%), социальная и экономическая составляющая развития региона.
Затем именинник принимал поздравления от председателя агропромышленного холдинга «Славянский Велес», председателя наблюдательного совета ЗАО «Витебскагропродукт» В. П. Некрашевича. С первого дня основания ЗАО «Витебскагропродукт», отметил Владимир Петрович, у истоков филиала был Александр Иванович Емельянов. Немалая его заслуга в восстановлении комплекса после проблем с африканской чумой свиней. Сегодня предприятие даёт продукцию, что положительно сказывается на финансовом положении холдинга. В коллективе отношения доверительные, уважительные. Здесь всегда исполнительность и дисциплина, что важно для достижения результатов. Владимир Петрович отметил заслугу директора филиала в восстановлении ещё одной площадки — в Шелковщине.

По заслугам и честь

Слева направо В. П. Некрашевич и А. И. Емельянов.

В. П. Некрашевич выразил слова благодарности руководителю за инициативу и высокий профессионализм, результативный труд и вручил награду.
Директора филиалов агропромышленного холдинга также приехали поздравить юбиляра. Не осталось в стороне и руководство ООО «Мясокомбинат Славянский».
Поздравляя юбиляра с праздником по поручению Витебского областного союза нанимателей, специалист Чашникского филиала Александр Иванович Сивошенко отметил его профессионализм, пожелал здоровья, семейного благополучия, плодотворной работы.
Председатель районного комитета профсоюза работников АПК Валентина Владимировна Унукович также пожелала юбиляру здоровья и успехов во всех начинания.

По заслугам и честь

Много тёплых слов адресовали руководителю работники предприятия. Большое умение сплотить и профессионально подчинить коллектив одной общей цели даёт результат. В свою очередь Александр Иванович Емельянов благодарил за поздравления, отметил ответственность и трудолюбие работников предприятия, что помогает достигать цели. Районная власть помогает реализовывать проекты, способствует развитию филиала.
***
Производимая холдингом продукция хорошо известна не только в республике, но и за её приделами. Филиал «Заря» ЗАО «Витебскагропродукт» вносит свой вклад в социально-экономическое развитие района, удовлетворяет потребности людей в качественных продуктах питания и обеспечивает продовольственную безопасность.

Марина МИШУЛКОВА.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнюю среду декабря поздравления с юбилейным днём рождения принимал директор филиала «Заря» ЗАО «Витебскагропродукт» Александр Иванович Емельянов. По...
 
Новости дня
Новости общества
 
Софии и Артемы. Какие имена чаще всего давали детям в Могилеве в 2018 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика