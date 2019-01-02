По заслугам и честь

В последнюю среду декабря поздравления с юбилейным днём рождения принимал директор филиала «Заря» ЗАО «Витебскагропродукт» Александр Иванович Емельянов. По этому случаю в актовом зале предприятия собрались члены коллектива, немало гостей.





Первый заместитель председателя-начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Чашникского райисполкома Михаил Иванович Мильчанин поздравил именинника с юбилеем, вручил Александру Ивановичу Почётную грамоту райисполкома за значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса района, поблагодарил за труд.

Филиал «Заря» обеспечивает высокие показатели по среднесуточным привесам (117% к уровню прошлого года, по факту — 984 г) в районе, области и республике. Темп роста валовой продукции составляет 151,4 %, поголовье увеличилось на 117,9% к 2017-му.





А. И. Емельянов своим трудом снискал уважение и авторитет, молодому поколению есть чему у него поучиться. Ведь за высокими показателями — достойный уровень зарплат (рост 132,9%), социальная и экономическая составляющая развития региона.

Затем именинник принимал поздравления от председателя агропромышленного холдинга «Славянский Велес», председателя наблюдательного совета ЗАО «Витебскагропродукт» В. П. Некрашевича. С первого дня основания ЗАО «Витебскагропродукт», отметил Владимир Петрович, у истоков филиала был Александр Иванович Емельянов. Немалая его заслуга в восстановлении комплекса после проблем с африканской чумой свиней. Сегодня предприятие даёт продукцию, что положительно сказывается на финансовом положении холдинга. В коллективе отношения доверительные, уважительные. Здесь всегда исполнительность и дисциплина, что важно для достижения результатов. Владимир Петрович отметил заслугу директора филиала в восстановлении ещё одной площадки — в Шелковщине.





В. П. Некрашевич выразил слова благодарности руководителю за инициативу и высокий профессионализм, результативный труд и вручил награду.

Директора филиалов агропромышленного холдинга также приехали поздравить юбиляра. Не осталось в стороне и руководство ООО «Мясокомбинат Славянский».

Поздравляя юбиляра с праздником по поручению Витебского областного союза нанимателей, специалист Чашникского филиала Александр Иванович Сивошенко отметил его профессионализм, пожелал здоровья, семейного благополучия, плодотворной работы.

Председатель районного комитета профсоюза работников АПК Валентина Владимировна Унукович также пожелала юбиляру здоровья и успехов во всех начинания.





Много тёплых слов адресовали руководителю работники предприятия. Большое умение сплотить и профессионально подчинить коллектив одной общей цели даёт результат. В свою очередь Александр Иванович Емельянов благодарил за поздравления, отметил ответственность и трудолюбие работников предприятия, что помогает достигать цели. Районная власть помогает реализовывать проекты, способствует развитию филиала.

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Производимая холдингом продукция хорошо известна не только в республике, но и за её приделами. Филиал «Заря» ЗАО «Витебскагропродукт» вносит свой вклад в социально-экономическое развитие района, удовлетворяет потребности людей в качественных продуктах питания и обеспечивает продовольственную безопасность.

Марина МИШУЛКОВА.