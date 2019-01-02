Уважаемые жители Чашникского района!

Искренне поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Прожитый год был наполнен плодотворными делами и созидательным трудом. Ответственность, целеустремленность, слаженная работа трудовых коллективов помогали нам решать самые сложные задачи, сохранять стабильность и согласие в обществе.

2019 год откроет ещё одну страницу летописи нашего района, писать которую предстоит нам с вами.

Примите слова огромной благодарности и признательности за трудолюбие и профессионализм, инициативность, за всё, что нам удалось сделать вместе.

Пусть 2019-й войдет в каждый дом, каждую семью с миром, добром и любовью, оправдает все мечты и ожидания.

Желаем вам, дорогие земляки, праздничного настроения, душевного тепла, уюта, крепкого здоровья и благополучия.

Л. В. Плешко, председатель Чашникского районного

исполнительного комитета,

А. Д. Косов, председатель районного Совета депутатов.





*****

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год — время новых надежд, успехов и побед.

Желаю вам веры в себя и свои силы, больших свершений и открытий. Пусть рядом будут дорогие вам люди, тепло семейного очага согревает всегда и везде.

Здоровья, счастья, любви, успехов, праздничного настроения!

А. В. Анюховский, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Уважаемые жители Чашникского района!

Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!

Желаю всем в наступающем году достичь новых вершин в трудовой деятельности на благо нашей Родины. Пусть встречи с родными и близкими людьми дарят вам только положительные эмоции.

Крепкого здоровья всем, благополучия, достатка в доме, всегда праздничного настроения!

И. Ф. Мартынов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.