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С Новым годом!

03.01.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Уважаемые жители Чашникского района!
Искренне поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Прожитый год был наполнен плодотворными делами и созидательным трудом. Ответственность, целеустремленность, слаженная работа трудовых коллективов помогали нам решать самые сложные задачи, сохранять стабильность и согласие в обществе.
2019 год откроет ещё одну страницу летописи нашего района, писать которую предстоит нам с вами.
Примите слова огромной благодарности и признательности за трудолюбие и профессионализм, инициативность, за всё, что нам удалось сделать вместе.
Пусть 2019-й войдет в каждый дом, каждую семью с миром, добром и любовью, оправдает все мечты и ожидания.
Желаем вам, дорогие земляки, праздничного настроения, душевного тепла, уюта, крепкого здоровья и благополучия.

Л. В. Плешко, председатель Чашникского районного
исполнительного комитета, 
А. Д. Косов, председатель районного Совета депутатов.

С Новым годом!

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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год — время новых надежд, успехов и побед.
Желаю вам веры в себя и свои силы, больших свершений и открытий. Пусть рядом будут дорогие вам люди, тепло семейного очага согревает всегда и везде.
Здоровья, счастья, любви, успехов, праздничного настроения!

А. В. Анюховский, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Уважаемые жители Чашникского района!

Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаю всем в наступающем году достичь новых вершин в трудовой деятельности на благо нашей Родины. Пусть встречи с родными и близкими людьми дарят вам только положительные эмоции.
Крепкого здоровья всем, благополучия, достатка в доме, всегда праздничного настроения!

И. Ф. Мартынов, депутат Палаты представителей  Национального собрания Республики Беларусь.

 
 
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Уважаемые жители Чашникского района! Искренне поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Прожитый год был наполнен плодотворными делами и
 
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