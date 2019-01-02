Использовать резервы — двигаться вперёд

В прошедший четверг состоялась девятая сессия Чашникского районного Совета депутатов 28 созыва, на которой слушался отчёт районного исполнительного комитета о выполнении основных параметров социально-экономического развития района в 2018 году и прогнозных показателях на 2019 год.

С докладом выступил председатель Чашникского районного исполнительного комитета Л. В. Плешко. Леонид Владимирович отметил, что в 2018 году не обеспечивается выполнение 2 показателей из 13 доведённых облисполкомом и областным Советом депутатов — по привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе и снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции. Остальные складываются, отдельные со значительным опережением.

Будет обеспечен рост производства промышленной продукции на 111,4 % к 2017-му, валовой продукции сельского хозяйства — на 116,8, инвестиций в основной капитал — на 149,6, строительно-монтажных работ — на 230,4, розничного товарооборота торговли — на 115,7 и общепита — на 113, прогнозируется рентабельность продаж 8%, экспорт товаров — 105,4 и услуг — 105,2, количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счёт создания новых предприятий и производств — не менее 150 человек; создано 5 новых предприятий (при задании 5), выполнено задание по заработной плате (100%).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

На долю промышленных организаций района приходится без учёта «Нафтана» 1,7 % областного объёма производства, показатель этот вырос на 0,4%. За этим — эффективность работы предприятий, уровень зарплат. В районе выпускается 90,4 процента производимого в области питьевого спирта, 73,1 — керамзита, 67,6 — бумаги и картона, 43,3 — блоков строительных, 35,9 — дверей деревянных.

За январь-ноябрь индекс промышленного производства составил 110,7%. По росту объёмов выпуска по индексу промышленного производства район занимает четвёртое место в области после Новополоцка, Витебска, Верхнедвинского района.

Ведётся работа по расширению ассортимента выпускаемой продукции с высокой добавленной стоимостью. На модернизацию, техническое переоснащение предприятий промышленности направлено 11,2 миллиона рублей инвестиций. Как результат, обеспечена рентабельная работа промышленного комплекса (12,3 процента), чистая прибыль составила 4,0 миллиона рублей (увеличилась в 2,8 раза к 2017-му). Все предприятия по итогам ноября закончили год с чистой прибылью.

Способствовать эффективному развитию предприятий промышленного комплекса в новом году будут техническое перевооружение действующих мощностей, создание новых предприятий и производств, в том числе высокотехнологичных и использующих местные сырьё и ресурсы.

«Чистый исток 1872» начал реализацию запланированных на 2019 год проектов, также в планах — реконструкция котельной с установкой котла Vitomax. Завод керамзитового гравия продолжит работу по обновлению технологического оборудования и автотранспорта, модернизации производства. ООО «Портман» налажен выпуск нового вида продукции — царговых дверей FORUM MODERN. Прорабатывается проект по производству стальных электросварных труб с участием ООО «Сары-Арка» (г. Минск) на площадях Лукомльского участка филиала «Белэнергостройиндустрия» и другое. А это новые рабочие места, дополнительные поступления в бюджет.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

За 11 месяцев темп производства валовой продукции в сельскохозяйственных организациях составил 117, 5 процента. Его рост обеспечили «Проземле-Агро», «Ведренское-Агро», «Кащинское», ЗАО «Витебскагропродукт», филиал «Заря». При этом в районе производится без малого 16 тысяч тонн свинины в живом весе (149% к году предшествующему), а это от 28% процентов областного объёма её производства.





Только «Проземле-Агро» и «Ведренское-Агро» вышли на уровень прошлого года по производству молока — 119,1% и 110,8 % соответственно, по району показатель — 93,4%. Производство продукции животноводства требует особого внимания руководителей, специалистов управления по сельскому хозяйству и продовольствию, сельхозпредприятий. Результаты работы прямым образом сказываются на своевременности и уровне зарплаты.

В 2019-м рост валовой продукции сельского хозяйства на уровне 118,3 процента планируется за счёт увеличения производства зерна, рапса, молока, продукции выращивания. И задел определённый для этого сделан: посеяно озимых зерновых 8845 гектаров (на 21 процент больше прошлогоднего), 2916 крестоцветных (на 8 процентов больше).

Работа организаций жилищно-коммунального хозяйства была направлена на повышение надёжности и эффективности функционирования систем жизнеобеспечения, улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение их доступности, снижение затрат. УП «ЖКХ» г. Чашники заменены котлы в котельных в дд. Вятеро, Красное Утро, Черея на более эффективные, замена 3100 метров теплотрасс позволила снизить теплопотери к уровню прошлого года, оптимизировались схемы обращения с отходами. «Коммунальником» в Новолукомле проведены капитальный ремонт с модернизацией дома №23 по ул. Энергетиков, дома №2 по бульвару Озмителя, замена лифта по ул. Набережной, 11.

Ставится задача более интенсивно работать по приведению в порядок и жилфонда, и территорий.

ТОРГОВЛЯ

Темп роста розничного товарооборота через все каналы реализации составил 115,7 %. Удельный вес белорусских товаров — 82,3% (по республике — 63,4). В 2018 году открылись магазины сети «Евроопт», «Копеечка», «Доброном», «Придвинье» ликёро-водочного завода, «Домовой» ЧУП «ЧашникиПродмаркет» и другие.





Товарооборот предприятий потребительской кооперации на уровне 102,7%. Общественного питания — 118,9, чему способствовало открытие кафе «Электрон», «Пандора», «Молодёжное».

Недопущение необоснованного роста цен, выполнение прогнозного параметра по уровню прироста потребительских цен не более чем на 5,3 процента — то, над чем предстоит работать в 2019 году.

ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Отсутствие спроса на перевозку грузов, снижение спроса населения на автоперевозки автобусами, увеличение перевозчиков негосударственной формы собственности — в этом АТП-9 видит причины своей убыточной работы.

В то же время частник сегодня успешно конкурирует, его услуги востребованы, и результат имеет соответствующий.

Повышение пассажиро- и грузооборота, экспорт транспортных услуг, снижение затрат, обновление материально-технической базы — всё это среди приоритетных направлений деятельности в данной сфере.

ИНВЕСТИЦИИ

За анализируемый период использовано 22,4 миллиона инвестиций в основной капитал, а это 144,2 процента к прошлому году. Их значительный рост связан с реконструкцией общежития №2 Лукомльской ГРЭС, системы теплоснабжения электростанции, а также неиспользуемого комплекса в д. Шелковщина под свиноводческий комплекс на 16 000 голов.

В 2019-м на развитие экономики планируется направить порядка 28,8 миллиона рублей инвестиций.





Предприятиями района привлечено прямых иностранных инвестиций 3 тысячи долларов при задании 1 миллион долларов. В наступающем году задание в 1,5 миллиона долларов планируется выполнить за счёт реализации начатых и новых проектов «Электросталью» и «Сары-Арка» и другого.

СТРОИТЕЛЬСТВО

За январь-ноябрь строительно-монтажные работы выполнены на 215,2 %, по году ожидается 230, объём подрядных работ – 108,5%. Введено в эксплуатацию 1983 квадратных метра жилья, за год планируется 3500.

По итогам года выйти на безубыточную работу должны все строительные организации.

В 2019-м планируется повысить эффективность деятельности строительных организаций за счёт реализации мероприятий, направленных на поиск подрядных работ, снижение затрат, рост зарплаты. Прирост строительно-монтажных работ – за счёт строительства многоквартирного и индивидуального жилья, объектов АПК, дальнейшей реконструкции здания общежития и системы теплоснабжения Лукомльской ГРЭС, реконструкции мелиоративных систем. В планах построить 4 500 метров квадратных жилья.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

За 11 месяцев трудоустроено на вновь созданные рабочие места 126 человек, задание 150 человек по итогам года будет выполнено.

В текущем году количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 627 (меньше на 16 прошлогоднего). Однако прослеживается положительная динамика во-влечения населения в экономику, чему способствовал Указ №337: количество физических лиц, осуществляющих деятельность по заявительному принципу, возросло на 69 по сравнению с прошлогодним и сейчас составляет 131.

Важным направлением работы – вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества.

ЗАНЯТОСТЬ

В экономике района в январе-ноябре было занято 12 211 человек. Уровень зарегистрированной безработицы – 0,4 процента (на 0,1 процентного пункта ниже прошлогоднего).

Коэффициент напряжённости на рынке труда снизился и составляет 0,3 безработного на одну вакансию.

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

предстоит работать по обеспечению стабильной работы учреждений, укреплению их материально-технической базы, экономному и бережливому использованию ресурсов, увеличению объёмов платных услуг, привлечению иных источников финансирования.

Важно, что сохранена положительная тенденция развития всех отраслей народного хозяйства, в обществе спокойная, стабильная ситуация, в следующем году важно продолжить поступательное движение вперёд по всем направлениям деятельности.

В обсуждении вопроса повестки дня приняли участие депутаты Н. Е. Пинчук, С. В. Данилевич, В. В. Вейгант.

О бюджете района на 2019 год информировала начальник финансового отдела райисполкома В. И. Дробышева. Депутатский корпус принял решение установить доходы районного бюджет в сумме 39 379 751,00 рубля, расходы – 39 098 951,00 рубля.

В работе сессии участвовал депутат Витебского областного Совета депутатов по Чашникскому избирательному округу №36 В. А. Ванкевич.