«Вы — главное достояние Беларуси»

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в новогоднем благотворительном празднике для детей в рамках акции «Наши дети». «Дорогие друзья, вы — главное достояние нашей Беларуси. Это не просто красивые слова, за этими словами — искренняя любовь, желание заботиться и защищать, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Это естественные эмоции, которые вызывают наши малыши и детишки постарше».





«Для меня лично это волнительная миссия: ничто в жизни не приносит такую радость, как возможность подарить детям сказку, увидеть улыбку и радость в глазах детей. Для меня как для Президента это счастье — в миллионах детей, живущих в нашей стране», — сказал Глава государства.

Он обратил внимание, что для него нет ничего важнее, чем мирное и счастливое детство подрастающего поколения белорусов.

Глава государства отметил, что у взрослых есть большое количество поводов гордиться подрастающим поколением белорусов. «Это ваше успешное участие в многочисленных международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Было приятно узнать, что маленькие жители нашей страны активно включились в мероприятия, связанные с Годом малой родины, совершили много добрых дел в своих городах, селах, маленьких деревеньках, чтобы благоустроить их», — сказал Президент. Александр Лукашенко заметил, что эти дела останутся навсегда в памяти ребят, и выразил маленьким белорусам свою благодарность. «На этой традиции преемственности, уважительном отношении к людям держится вся наша история государства», — заявил Глава государства.

Очень важно, чтобы вы уже в этом возрасте ставили перед собой определенные цели, добивались их и шли к этим целям, были благодарными тем, кто помогает вам на пути, — людям, делающим нашу жизнь лучше», — добавил Президент.

Новогодний благотворительный праздник с участием Президента стал главным событием акции «Наши дети».

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На главную елку страны пригласили более 2,3 тыс. ребят из всех регионов Беларуси. В их число вошли дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в опекунских и приемных семьях, а также воспитанники кадетских училищ, дети из семей беженцев, победители олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований, юные общественные активисты.

Во Дворце Республики для них подготовили красочное сказочное музыкально-сценическое шоу в исполнении лучших творческих коллективов страны, насыщенную культурную программу и подарки от имени Президента.