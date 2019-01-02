Созидать под мирным небом

В канун Нового года мы все подводим итоги, строим планы на будущее. Уходящий 2018-й и два последующих пройдут под знаком Года малой родины.

Что сделано, что ещё предстоит сделать для того, чтобы они были успешными, а родной край стал краше, уютнее для проживания? Каким был уходящий год для жителей Чашниччины? Ответы на эти вопросы мы получили в предновогоднем мини-интервью.





Леонид Гаврилович Плют, ветеран Великой Отечественной войны:

— Для меня это был обычный год с радостями и повседневными заботами. Нам, пожилым людям, ветеранам, приятно осозновать, что о нас помнят, ощущать постоянную заботу и внимание окружающих. Чувствуется это и на словах, и на деле. Очень благодарен за понимание и участие в разрешении проблем.

Я горжусь, что Беларусь — спокойная и мирная страна. Мне в юношеские годы довелось узнать, что такое война, испытать тяготы и лишения сурового лихолетья. И я уверен, что спокойствие и мирное небо над головой — самое важное.

В магазинах разнообразие товаров. Ремонтируются, обретают новый облик объекты соцкультбыта, асфальтируются дороги, всё больше появляется благоустроенных двориков, участков возле многоэтажных домов, тех же туй появилось немало. Одним словом, райцентр постепенно преображается.

Уходящий год, объявленный Главой государства Годом малой родины, принёс положительные изменения и на нашу малую родину.

Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством, от всей души желаю больше солнечных дней, мирного неба. Не забывать, какой ценой оно нам досталось.





Денис Старовойтов, директор частного ремонтно-строительного унитарного предприятия «Лукомльремстрой»

— Бизнес, который основал мой отец, Михаил Илларионович, более четырнадцати лет назад, сегодня крепнет и расширяет сферы деятельности. Предприятие оказывает ряд услуг — специалисты осуществляют ремонтные и отделочные работы, прокладывают инженерные сети и многое другое. В настоящее время в «Лукомльремстрой» трудятся 47 человек.

В нынешнем году специалисты вели сттроительные работы в Новолукомльской ЦРБ, по благоустройству территории данного учреждения, ремонтировали инфекционное отделение. Производили капитальные ремонты домов № 23 по улице Набережной, по бульвару Озмителя, 2 в Новолукомле. Эти же виды работ велись и в Чашниках в доме 23 по улице Молодёжной. «Лукомльремстрой» уверенно противопоставляет конкурентам качество, пунктуальность, выгодную для заказчика цену.

Всегда приятно и самому, когда результат твоей работы радует глаз. И в дальнейшем будем стремиться не сдавать позиций.

Интервью провели Наталья СТУКАЛОВА и Варвара ЮРКЕВИЧ.