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Главный показатель — результат

03.01.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Развитие спорта всегда было и остается неизменным приоритетом государственной политики в Беларуси. Об этом на совещании по вопросам развития летних видов спорта заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. «Главный показатель — высокий спортивный результат. Все остальное — никому не нужная болтовня, — подчеркнул белорусский лидер. — Спорт — не лотерея. За каждой победой стоит большой труд многих профессионалов — атлета, тренера, врача, ученого. Каждого из вас. Результат складывается из решения конкретных системных вопросов, по которым неоднократно давались поручения».

Главный показатель — результат

«Спорт — это основа идеологии. Без болтовни, без разговоров выходит один спортсмен или группа спортсменов (не так, как наши хоккеисты недавно «порадовали народ», что одна, что вторая сборная), и в честь этого спортсмена — считай всего народа и всей страны — звучит государственный гимн. Как это поднимает настроение людей, вы знаете. Вот причина особого внимания государства и моего лично к спорту», — подчеркнул Глава государства.
Президент отметил, что белорусских спортсменов впереди ждут два важных и строгих экзамена — II Европейские игры 2019 года и Олимпиада в Токио в 2020 году. «На домашних аренах, при поддержке белорусских зрителей наши атлеты просто обязаны продемонстрировать свои лучшие способности. Это касается и 2020 года в Токио. Надо побеждать! Народ устал ждать результатов в этой сфере», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Касаясь подготовки к II Европейским играм, он констатировал, что уже многое сделано, но есть и нерешенные вопросы. Президент потребовал продумать все до мелочей, поскольку к этому масштабному мероприятию будет приковано пристальное внимание миллионов спортивных болельщиков, и по нему будут судить о стране.
Глава государства напомнил, что была поставлена задача обеспечить спортивные школы инвентарем и оборудованием.
Александр Лукашенко подчеркнул недопустимость использования запрещенных методик и допинга при подготовке спортсменов.
«Не дай бог это поручение не будет выполнено, — предупредил Президент. — И прекратите ходить в НОК за какими-то деньгами. Их нет. Денег нет для тех, кто хочет обеспечить просто себя и работу своих подчиненных в федерациях. Деньги получите для того, чтобы поддержать тренера, поучаствовать в каких-то международных соревнованиях. И будем платить много за результат», — подчеркнул белорусский лидер.
«Предупреждаю категорически: не дай бог уедет за рубеж хоть один способный спортсмен, сразу же пойдет по вертикали проверка, почему уехал. Мы никого держать не должны, но вы должны заключить с каждым ребенком (с родителями) договор. Они здесь вырастают чемпионами, а едут или от нашей «бязглуздзіцы», или потому, что им там, как вы говорите, бабла отвалили. Так заплати — это в договоре должно быть прописано — заплати за свою подготовку и будь свободен. За эти деньги мы подготовим других», — сказал Глава государства.
Александр Лукашенко отмечает низкое качество подготовки тренерских кадров по видам спорта.

По материалам БЕЛТА

 
 
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Развитие спорта всегда было и остается неизменным приоритетом государственной политики в Беларуси. Об этом на совещании по вопросам развития летних
 
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