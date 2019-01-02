В 2018-м Лукомльской ГРЭС обеспечено надёжное, бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией.

Станция продолжает работать согласно графику несения диспетчерской нагрузки исходя из реального спроса на выпускаемую продукцию. Особое внимание уделяется снижению уровня производственных затрат, недопущению несчастных случаев на производстве, уменьшению количества отказов оборудования.





По итогам года выработка электроэнергии составит 10,140 млрд. кВт/ч электроэнергии (120% к уровню 2017-го), что является максимальным показателем за последние пять лет работы станции. Это говорит о многом. Прежде всего о высокой производственной эффективности ЛГРЭС. Труд персонала востребован. А это самое главное.

Успех обеспечивают люди. Своим каждодневным трудом они вносят вклад в общее дело. И это не остаётся незамеченным. По случаю Дня энергетика почётное звание ГПО «Белэнерго» «Выдатнік Беларускай энергасістэмы» присвоено слесарю ЦЦР Леониду Муравицкому и электрослесарю ЦТАИ Валерию Иванову. Несколько тружеников станции награждены Почётными грамотами ГПО «Белэнерго». Среди них машинист энергоблока КТЦ Валерий Есипович, заместитель начальника ЦТАИ Виталий Колесников, инженер ТТЦ Ирина Смык, слесарь ЦТиПК Николай Стукан, начальник РСЦ Олег Каралюс, начальник ЦМиАТ Геннадий Барабуля, начальник смены химцеха Елена Муравицкая, мастер ЦЦР Михаил Хадневич.





В ходе торжественного мероприятия лучшим энергетикам также будут вручены Почётные грамоты райисполкома, районного Совета депутатов, Благодарности председателя райисполкома и другие награды.

В наступающем году перед коллективом станции стоят не менее серьёзные задачи. И они, без сомнения, будут выполнены.