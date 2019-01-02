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Софии и Артемы. Какие имена чаще всего давали детям в Могилеве в 2018 году
03.01.2019 17:08 — Новости Общества | Tut.by
В 2018 году в отделе ЗАГС Моггорисполкома зарегистрировали 3887 детей — 1999 мальчиков и 1888 девочек,
Топ самых популярных имен в Могилеве в 2018 году выглядит так: у девочек — София, Полина, Мария, Анна, Дарья, Алиса, Милана. У мальчиков — Артем, Матвей, Иван, Максим, Александр, Тимофей, Михаил.
Средний возраст матери в 2018 году — 29 лет, отца — 31 год, рассказала начальник отдела ЗАГС Моггорисполкома Галина Оношко.
Регистрировали новорожденных в том числе иностранные граждане — папы более чем из 17 стран ближнего и дальнего зарубежья. Большинство из них — россияне (67 отцов) и граждане Туркменистана (17). Регистрировали детей мужчины из Канады, Дании, США, Пакистана, Вьетнама, Турции. А мамы — из 7 стран ближнего зарубежья (больше всего из России).
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В Могилеве в прошлом году родилось 1999 мальчиков и 1888 девочек.
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