|
В БГУ будут собирать информацию, когда студенты приходят в столовую и какие блюда заказывают
03.01.2019 16:59 — Новости Общества | Tut.by
Специальные приборы в столовых БГУ соберут данные о том, какие блюда студенты выбирают и в какое время приходят за едой. Это поможет ввести социальные скидки на обеды для студентов. Об этом Министерство образования
В БГУ устанавливают аппаратно-программный комплекс «Питание». Устройство уже установили в двух кафе и столовой главного корпуса университета, в ближайшее время ими оборудуют все столовые, буфеты и кафе вуза — их 23.
Приборы позволят идентифицировать студентов БГУ, проанализировать их вкусовые предпочтения, а также пик посещаемости университетских точек общепита, отмечают в аккаунте Министерства образования.
Время посещения столовой, выбор блюд и их стоимость будут собираться и учитываться при формировании меню. Собранные данные также помогут ввести социальные скидки на обеды для студентов, рассчитывают в вузе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специальные приборы в столовых БГУ соберут данные о том, какие блюда студенты выбирают и в какое время приходят за едой. Об этом Министерство образования сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)