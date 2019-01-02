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В БГУ будут собирать информацию, когда студенты приходят в столовую и какие блюда заказывают

03.01.2019 16:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Специальные приборы в столовых БГУ соберут данные о том, какие блюда студенты выбирают и в какое время приходят за едой. Это поможет ввести социальные скидки на обеды для студентов. Об этом Министерство образования сообщает на официальной странице в Facebook.


Столовая БГУ. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В БГУ устанавливают аппаратно-программный комплекс «Питание». Устройство уже установили в двух кафе и столовой главного корпуса университета, в ближайшее время ими оборудуют все столовые, буфеты и кафе вуза — их 23.

Приборы позволят идентифицировать студентов БГУ, проанализировать их вкусовые предпочтения, а также пик посещаемости университетских точек общепита, отмечают в аккаунте Министерства образования.

Время посещения столовой, выбор блюд и их стоимость будут собираться и учитываться при формировании меню. Собранные данные также помогут ввести социальные скидки на обеды для студентов, рассчитывают в вузе.


Фото: Facebook Министерства образования Беларуси
 
 
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Специальные приборы в столовых БГУ соберут данные о том, какие блюда студенты выбирают и в какое время приходят за едой. Об этом Министерство образования сообщает...
 
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