Контрольно-пропускной режим: Въезд только по пропускам

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» въезд на территории зон первоочередного отселения и зон последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим, осуществляется по пропускам, выдаваемым Администрацией зон отчуждения и отселения МЧС Республики Беларусь.

Порядок выдачи пропусков регламентируется Положением о порядке обеспечения и отмены контрольно-пропускного режима на территории зон эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2012 г. № 1110.

Уважаемые руководители предприятий и организаций, а также жители нашего города и района, просим вас не забывать, что мы живем в районе, пострадавшем от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Поэтому, направляя специалистов на работу, вам необходимо обеспечить их разрешительными документами, т.е. получить пропуска в Администрации зон отчуждения и отселения по адресу: г. Костюковичи, ул. Бонч-Бруевича, д. 2, кабинет 7, тел: 7-25-26. Выдача пропусков производится согласно графику.

За нарушение требований режима радиационной безопасности на территориях, где установлен контрольно-пропускной режим, статьей 16.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин.

Одновременно напоминаем, что размер базовой величины составляет с 1 января 2019 года 25,50 рублей.

Вера КОЖЕМЯКО,

ведущий специалист Администрации зон отчуждения и отселения

МЧС Республики Беларусь.