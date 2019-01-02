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«Хозяйственный» начальник спасательной станции

03.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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В ходе проведенных оперативно-розыскных и проверочных мероприятий полученная информация подтвердилась. Так во дворе домовладения уже бывшего начальника Борисовской спасательной станции Минской областной организации РГОО «Белорусское республиканское общество спасения на водах» была обнаружена лодка-казанка.

Как установлено проверкой указанную лодку начальник спасательной станции «обратил» в свою собственность путем нехитрого оформления заведомо ложных документов о ее списании.

По результатам проведенной проверки Борисовским районным отделом СК Республики Беларусь по материалам Борисовского МО УДФР КГК Республики Беларусь по Минской области и г.Минску возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), «хозяйственный» начальник спасательной станции уволен с занимаемой должности.

В настоящее время в рамках оперативного сопровождения расследования уголовного дела проводятся мероприятия по установлению дополнительных фактов хищения имущества.

 
Теги: Минск
 
 
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Оперативникам финансовой милиции Борисова поступила информация о хищениях государственного имущества, совершаемых должностными лицами Борисовской...
 
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