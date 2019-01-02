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В Верхнедвинске продолжается акция «Наши дети»

03.01.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Новый год – любимый всеми праздник. Традиционно он приходит чуть раньше к тем, кто ждёт его с особым нетерпением – к детям.

В Верхнедвинске продолжается акция «Наши дети»

Новогодние утренники прошли в детских садах и школах района.
Воспитанники детского сада №4 готовились к празднику заранее. Вместе с родителями приносили экспонаты для традиционной выставки «Новогоднее чудо». А ещё – учили стихи, песни и танцы. Всё это они старательно демонстрировали пришедшим в гости на праздник председателю райисполкома И. И. Марковичу, главному специалисту отдела по образованию райисполкома Т. Г. Жук и своим папам, мамам и бабушкам.
Поздравляя всех с праздником, Игорь Иванович признался, что и сам писал письмо Деду Морозу, в котором просил, чтобы все мальчишки и девчонки росли весёлыми, счастливыми, радовали своих родителей. А чтобы подрастающее поколение с самого раннего возраста было здоровым, вручил новогодний спортивный подарок – несколько пар лыж. И, конечно же, корзину с конфетами.

В Верхнедвинске продолжается акция «Наши дети»
Вокруг сверкающей краса-вицы-ёлки ребята вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой затеяли хоровод. Такое бывает только раз в году, когда, взявшись за руки, хороводы водят Снежинки и Принцессы, Мышки и Зайки, Человек-Паук и Восточная Красавица, Единорожка, Кот и другие сказочные герои. Баба Яга, прилетевшая на праздник на старой метле, оказалась совсем не злой, с удовольствием играла и танцевала с ребятами и даже получила в подарок от Деда Мороза новую метлу. Мальчики и девочки участвовали в конкурсах, читали стихи и демонстрировали свои костюмы. И каждому Дед Мороз вручил подарок из своего огромного мешка. Воспитанники сада получили подарки также от Верхнедвинского ПМС (директор В. В. Фомин) и ОАО «Бельковщина» (директор В. С. Фесюк).
На ёлке зажигались огоньки, и на глазах детей оживала сказка.

В Верхнедвинске продолжается акция «Наши дети»
Веселились в компании новогодних персонажей и учащиеся младших классов СШ №2. Вместе с Мишкой, Машей и Дашей, Волком и Разбойницей они окунулись в волшебные новогодние приключения. Для Деда Мороза со Снегурочкой, Зайчиком и Снеговичком ребята пели любимые зимние песни, читали стихи и даже блеснули актёрскими талантами, подготовив сценку. А Дед Мороз, в свою очередь, удивил, сыграв на трубе. Не было недостатка в желающих поучаствовать в эстафетах «Новогодний паровоз» и «Украшаем гирлянду», тем более что каждого участника Дед Мороз щедро одаривал конфетами.

В Верхнедвинске продолжается акция «Наши дети»

В Верхнедвинске продолжается акция «Наши дети»
Праздничное настроение в школе создавала выставка новогодних елок.

 

В Верхнедвинске продолжается акция «Наши дети»

В Верхнедвинске продолжается акция «Наши дети»

В Верхнедвинске продолжается акция «Наши дети»

В Верхнедвинске продолжается акция «Наши дети»

В Верхнедвинске продолжается акция «Наши дети»

В Верхнедвинске продолжается акция «Наши дети»

В Верхнедвинске продолжается акция «Наши дети»
В рамках благотворительной акции «Наши дети» в районном Центре культуры и народного творчества на новогодний праздник собрались ребята из многодетных (5 и более детей) семей, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, воспитанники домов семейного типа. Вместе с весёлыми Хлопушками, Сорокой, Дедом Морозом и Снегурочкой ребята водили хороводы вокруг нарядной ёлки в ожидании волшебных огоньков. А по окончании праздника получили долгожданные подарки.
Анна ЗИМАЦКАЯ.
Фото автора.

 
 
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