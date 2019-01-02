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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2019 году будет введено 4 млн кв.м жилья, в том числе с государственной поддержкой - 1 млн 60 тыс. кв.м. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 декабря 2018 года №987, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Совокупный объем финансирования на строительство жилья в 2019 году предусмотрен в объеме Br4,572 млрд.

Для оказания государственной поддержки малообеспеченным гражданам при получении кредитов предусмотрены предельные нормативы стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения на уровне 2018 года. Речь идет о Br718 при кредитовании в соответствии с указами от 6 января 2012 года №13 "О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений" и от 4 июля 2017 года №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений". Предельный норматив в Br940 предусмотрен при кредитовании по указу от 2 сентября 1996 года № 346 "О некоторых мерах по развитию жилищного строительства на селе", уточнили в пресс-службе.

Постановлением Совмина №987 утвержден комплекс мер по выполнению заданий на 2019 год по строительству жилых домов, а также объемы ввода в эксплуатацию и финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 2020 году.-0-