⌚ Працоўныя поспехі, поле імя Яна Фогеля, сустрэчы са сталічнымі паэтамі і артыстамі. Цікавыя падзеі раёна, аб якіх пісала раённая газета «Полымя» ў 1969-1977 гадах.
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Трудовые победы, поле имени Яна Фогеля, встречи со столичными поэтами и артистами. События Кореличчины, про которые газета «Полымя» писала в 1969-1977 годах
⌚ Працоўныя поспехі, поле імя Яна Фогеля, сустрэчы са сталічнымі паэтамі і артыстамі. Цікавыя падзеі раёна, аб якіх пісала раённая