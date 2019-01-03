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Трудовые победы, поле имени Яна Фогеля, встречи со столичными поэтами и артистами. События Кореличчины, про которые газета «Полымя» писала в 1969-1977 годах

03.01.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Працоўныя поспехі, поле імя Яна Фогеля, сустрэчы са сталічнымі паэтамі і артыстамі. Цікавыя падзеі раёна, аб якіх пісала раённая газета «Полымя» ў 1969-1977 гадах.

Трудовые победы, поле имени Яна Фогеля, встречи со столичными поэтами и артистами. События Кореличчины, про которые газета «Полымя» писала в 1969-1977 годах

 
 
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⌚ Працоўныя поспехі, поле імя Яна Фогеля, сустрэчы са сталічнымі паэтамі і артыстамі. Цікавыя падзеі раёна, аб якіх пісала раённая
 
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