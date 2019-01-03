|
До -27°С и метели. Прогноз погоды в Могилеве в рождественские выходные
04.01.2019 06:22 — Новости Общества | Tut.by
Ух, какими будут эти первые — и трехдневные, ура! — выходные 2019 года в Могилеве! Прогнозируют и метель, и порывистый ветер, и даже немного солнца. А еще — усиление мороза. Пожалуй, это будут самые низкие температуры с начала зимы: до -22°С ночью. Бр-р-р-р… Ну, а чего еще ждать от погоды в Рождество?
Сегодня, 4 января, утром возможен небольшой снег. Весь день будет пасмурно, туманно, около −6°С.
В субботу, 5 января, немного потеплеет — будет −3…−5°С, однако весь день прогнозируют метель.
В первой половине воскресенья будет ветрено, возможна метель. Заметно похолодает: днем — -11°С, к ночи — до -22°С.
В понедельник, 7 января, утром будет ясно и -27°С. Днем прогнозируют -16°С, ночью — -17°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье может ненадолго выглянуть солнце. А вот в рождество будет самый сильный мороз.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)