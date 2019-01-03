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До -27°С и метели. Прогноз погоды в Могилеве в рождественские выходные

04.01.2019 06:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Ух, какими будут эти первые — и трехдневные, ура! — выходные 2019 года в Могилеве! Прогнозируют и метель, и порывистый ветер, и даже немного солнца. А еще — усиление мороза. Пожалуй, это будут самые низкие температуры с начала зимы: до -22°С ночью. Бр-р-р-р… Ну, а чего еще ждать от погоды в Рождество?


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 4 января, утром возможен небольшой снег. Весь день будет пасмурно, туманно, около −6°С.

В субботу, 5 января, немного потеплеет — будет −3…−5°С, однако весь день прогнозируют метель.

В первой половине воскресенья будет ветрено, возможна метель. Заметно похолодает: днем — -11°С, к ночи — до -22°С.

В понедельник, 7 января, утром будет ясно и -27°С. Днем прогнозируют -16°С, ночью — -17°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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В воскресенье может ненадолго выглянуть солнце. А вот в рождество будет самый сильный мороз.
 
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