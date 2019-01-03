В Бресте в рождественские выходные обещают до -18°С

Наступающие длинные выходные в Бресте будут снежными и морозными, обещает pogoda.by.

В субботу обещают снег и метель. Днем температура воздуха будет около 0 °C.

В воскресенье резко похолодает. Утром столбик термометра опустится до -12°С, днем будет на градус теплее. В первой половине дня ожидается небольшой снег, во второй — без осадков.

В понедельник морозы усилятся. Рождественским утром температура воздуха опустится до -16...-18°С, днем: -9...-11°С.

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