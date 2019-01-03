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В Бресте в рождественские выходные обещают до -18°С
04.01.2019 06:19 — Новости Общества | Tut.by
Наступающие длинные выходные в Бресте будут снежными и морозными,
В субботу обещают снег и метель. Днем температура воздуха будет около 0 °C.
В воскресенье резко похолодает. Утром столбик термометра опустится до -12°С, днем будет на градус теплее. В первой половине дня ожидается небольшой снег, во второй — без осадков.
В понедельник морозы усилятся. Рождественским утром температура воздуха опустится до -16...-18°С, днем: -9...-11°С.
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Наступающие длинные выходные в Бресте будут снежными и морозными.
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