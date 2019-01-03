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Внезапно - морозы. В Рождество в Гродно будет до -24°С

04.01.2019 06:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Наступающие длинные выходные в Гродно будут снежными и морозными, обещает pogoda.by.

В субботу — снег и метель. Днем температура воздуха будет около 0 °C.

В воскресенье резко похолодает. Утром столбик термометра опустится до -16°С, днем −10…−12°С, ясно, без осадков.

В понедельник морозы усилятся. Рождественским утром температура воздуха опустится до −22…−24°С, днем: −9…−11°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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Наступающие длинные выходные в Гродно будут снежными и морозными.
 
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