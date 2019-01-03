Внезапно - морозы. В Рождество в Гродно будет до -24°С

Наступающие длинные выходные в Гродно будут снежными и морозными, обещает pogoda.by.

В субботу — снег и метель. Днем температура воздуха будет около 0 °C.

В воскресенье резко похолодает. Утром столбик термометра опустится до -16°С, днем −10…−12°С, ясно, без осадков.

В понедельник морозы усилятся. Рождественским утром температура воздуха опустится до −22…−24°С, днем: −9…−11°С.

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