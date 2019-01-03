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В рождественские выходные в Гомеле резко похолодает до -24°С
04.01.2019 06:38 — Новости Общества | Tut.by
Наступающие длинные выходные в Гомеле будут снежными и морозными,
В субботу — снег и метель. Днем температура воздуха будет около -5°C.
В воскресенье утром столбик термометра опустится до -7°С, днем около −5°С, пасмурно, ветрено и снежно.
В понедельник морозы внезапно усилятся. Рождественским утром температура воздуха опустится до −23°С, днем «потеплеет» до −17°С, к вечеру уже -24°С.
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Наступающие длинные выходные в Гомеле будут снежными и морозными.
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