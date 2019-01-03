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Оршанский рай, жертвы Магнитогорска, 8-летняя чемпионка и безымянный волк-одиночка - все за вчера

04.01.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Видели ночью метеорный поток? Красота должна была быть неимоверная — это был один из самых ярких звездопадов в 2019 году. Успели загадать желание? Никому не рассказывайте. У тех же, кто загадал настоящую зиму со снегом, морозцем и вот этим вот всем, оно сбудется уже в ближайшие дни: в Рождество — морозы до −18 °С (а в Витебске и вовсе до -28°С!). А вам какая зима больше нравится — морозная или теплая?


Давайте сразу о главном. В Магнитогорске на месте обрушения подъезда жилого дома закончили поиски людей под завалами. Итого — 39 жертв, двое до сих пор считаются пропавшими без вести. «Гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию». Смотрите, один из жителей города снял дроном страшные последствия взрыва дома — и этим очень помог спасателям. Среди погибших в Магнитогорске оказалась и уроженка Беларуси, 95-летняя бабушка — правда, гражданкой нашей страны она не была. А 10-месячному спасенному Ванечке — помните его? — уже лучше (тьфу-тьфу). Кстати, а что будет с пострадавшим от взрыва домом?

В Беларуси 2019 год обещает быть нескучным как во внешней, так и внутренней политике. Вот здесь рассказываем вам о пяти главных событиях, которых стоит ждать в наступившем году. М-м-м-может, выборы?..

Кстати, в Украине три партии выдвинули кандидатов в президенты — итого их уже шесть. А ЦИК Украины закрыла избирательные участки на территории России — и вот зачем. Ой, как там один из желающих баллотироваться — наш любимый юморист Зеленский? Оказывается, он активный зожник! Год назад Зеленский всерьез взялся за свое здоровье и физическую форму, перешел на правильное питание и даже создал блог Ze kubiki. Рассказываем, каких принципов здорового образа жизни придерживается известный украинец и зачем ему это надо. А еще расскажем о лучшей диете, следовать которой легче всего (интересно, знает ли о ней Зеленский?..)

Так, если вы искали на родине рай, то вот он — оршанский край! Президент подписал указ о развитии Оршанского района — и нам всем теперь хочется там жить. Налоговые льготы, никаких проверок, «посадок» по экономическим преступления, материальное стимулирование работы… Песня!

А для нас, столичных журналистов, никаких послаблений — вчера СК снова отказался прекратить уголовное преследование главреда TUT.BY Марины Золотовой. Нашу Марину обвиняют в бездействии должностного лица, ей грозит до 5 лет лишения свободы.


Продолжаем рассказывать об обновленном налоговом законодательстве. В Беларуси ввели изменения для индивидуальных предпринимателей и физлиц по уплате единого налога, а также для тех, кто сдает в аренду квартиры. Все здесь — просто и понятно.

В Барановичах директор одного предприятия запретил работникам… увольняться до окончания контракта «без уважительных причин». Нарушителям грозила материальная ответственность в размере от 50 до 100 рублей. Ой, а разве крепостное право не отменили, подумали мы — и обратились с вопросом в местный отдел Департамента госинспекции труда. Не поверите, но крепостное право странное распоряжение сразу было отменено.

Автомобилисты, радуетесь? Вчера на некоторых заправках страны подешевело автомобильное топливо. Что же будут делать остальные сети АЗС?

Смотрите, какая крутая новость! Два белоруса вошли в топ-50 лучших футбольных тренеров мира по итогам 2018 года — но, увы, оба они работают не в Беларуси. Как думаете, о ком речь?..

Помните, рассказывали о суде над участниками вечеринки, во время которой от психотропов погибла студентка? Вчера стало понятно, что ребята тогда не первый раз попробовали наркотики, но «не имели представления, насколько опасными могут быть последствия»."Я сделал вывод, что наркотик — это зло. И больше к нему никогда не прикоснусь", — говорят почти все молодые люди. Но им уже грозит до 5 лет колонии.

Резонансная драка на Зыбицкой 31 декабря, после которой умер 46-летний мужчина, породила немало вопросов у наших читателей. Почему подозреваемого отпустили, а не отправили в СИЗО? Почему применили такую мягкую статью, которая предполагает максимальное наказание в 3 года лишения свободы? Мы спросили у Следственного комитета.

Помните парня из Орши, который, не выходя из дома, отсидел в России — и узнал об этом из письма? В его деле есть некоторые подвижки.

Ай, давайте о хорошем. Знакомьтесь, Андрей Куневич! На самом деле — пока четырехдневный младенец Андрюша, первый минчанин года. Встретились с малышом и его семьей и узнали, каково это — родить в новогоднюю ночь.

А вот Катя, которая в 8 лет стала чемпионкой мира по шахматам. Девочка и ее мама рассказали нам об отказе проекту «Лучше всех», слезах детей в шахматах, контракте девочки со спортшколой и ее победах над взрослыми. «Примеры всех великих чемпионов подтверждают, что ради успехов детей родителям приходилось чем-то жертвовать. Жертвовать ради ребенка — хорошо, но что на выходе? В шахматах зарабатывают игроки из первой сотни мирового рейтинга», — говорит мама — но Катя бросать шахматы не желает, хоть и не может из-за работы родителей посещать все тренировки.


А вот… волк-одиночка с Полесья. Возможно, стая его не принимает. А может, ему самому что-то не нравится в ней. Или он грустит от того, что у него пока нет имени. Выберем вместе?

И хотели напоследок вас попросить. Если соберетесь дома прибить паука или муху — не орите на всю округу «Почему ты не умираешь?!» А то соседи не так поймут, милицию вызовут, объясняться придется… Будет как в этой истории, короче. Не призываем жить со всеми этими домашними насекомыми дружно, но за эмоциями следить все же стоит. Даже если вы, весь такой на новогоднем позитиве, решите не таракана бить, а рядом стоящую красавицу поцеловать — может получиться, как в этом вирусном видео.

Все новости четверга, 3 января

Кстати, напоминаем. Сегодня — пятница, впереди три выходных. Если после новогодних гуляний в кошельке у вас еще остались деньги, то имейте в виду, что в Минске открылось несколько отличных заведений, где можно их потратить. Куда можно сходить — рассказываем здесь (и желаем хорошего вечера пятницы!). А если вы вдруг соберетесь на выходные в Европу, предупреждаем — на границе очереди.

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Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Доброе утро! Видели ночью метеорный поток? Красота должна была быть неимоверная - это был один из самых ярких звездопадов в 2019 году. Успели загадать желание? Никому...
 
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