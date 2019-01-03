Оршанский рай, жертвы Магнитогорска, 8-летняя чемпионка и безымянный волк-одиночка - все за вчера

Доброе утро!

Видели ночью метеорный поток? Красота должна была быть неимоверная — это был один из самых ярких звездопадов в 2019 году . Успели загадать желание? Никому не рассказывайте. У тех же, кто загадал настоящую зиму со снегом, морозцем и вот этим вот всем, оно сбудется уже в ближайшие дни: в Рождество — морозы до −18 °С (а в Витебске и вовсе до -28°С !). А вам какая зима больше нравится — морозная или теплая ?





Давайте сразу о главном. В Магнитогорске на месте обрушения подъезда жилого дома закончили поиски людей под завалами . Итого — 39 жертв, двое до сих пор считаются пропавшими без вести. «Гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию». Смотрите, один из жителей города снял дроном страшные последствия взрыва дома — и этим очень помог спасателям. Среди погибших в Магнитогорске оказалась и уроженка Беларуси, 95-летняя бабушка — правда, гражданкой нашей страны она не была. А 10-месячному спасенному Ванечке — помните его ? — уже лучше (тьфу-тьфу). Кстати, а что будет с пострадавшим от взрыва домом ?

В Беларуси 2019 год обещает быть нескучным как во внешней, так и внутренней политике. Вот здесь рассказываем вам о пяти главных событиях, которых стоит ждать в наступившем году. М-м-м-может, выборы?..

Кстати, в Украине три партии выдвинули кандидатов в президенты — итого их уже шесть. А ЦИК Украины закрыла избирательные участки на территории России — и вот зачем . Ой, как там один из желающих баллотироваться — наш любимый юморист Зеленский? Оказывается, он активный зожник! Год назад Зеленский всерьез взялся за свое здоровье и физическую форму, перешел на правильное питание и даже создал блог Ze kubiki. Рассказываем, каких принципов здорового образа жизни придерживается известный украинец и зачем ему это надо . А еще расскажем о лучшей диете, следовать которой легче всего (интересно, знает ли о ней Зеленский?..)

Так, если вы искали на родине рай, то вот он — оршанский край! Президент подписал указ о развитии Оршанского района — и нам всем теперь хочется там жить. Налоговые льготы, никаких проверок, «посадок» по экономическим преступления, материальное стимулирование работы… Песня!

А для нас, столичных журналистов, никаких послаблений — вчера СК снова отказался прекратить уголовное преследование главреда TUT.BY Марины Золотовой. Нашу Марину обвиняют в бездействии должностного лица, ей грозит до 5 лет лишения свободы.





Продолжаем рассказывать об обновленном налоговом законодательстве. В Беларуси ввели изменения для индивидуальных предпринимателей и физлиц по уплате единого налога, а также для тех, кто сдает в аренду квартиры. Все здесь — просто и понятно .

В Барановичах директор одного предприятия запретил работникам… увольняться до окончания контракта «без уважительных причин». Нарушителям грозила материальная ответственность в размере от 50 до 100 рублей. Ой, а разве крепостное право не отменили, подумали мы — и обратились с вопросом в местный отдел Департамента госинспекции труда. Не поверите, но крепостное право странное распоряжение сразу было отменено .

Автомобилисты, радуетесь? Вчера на некоторых заправках страны подешевело автомобильное топливо . Что же будут делать остальные сети АЗС?

Смотрите, какая крутая новость! Два белоруса вошли в топ-50 лучших футбольных тренеров мира по итогам 2018 года — но, увы, оба они работают не в Беларуси. Как думаете, о ком речь ?..

Помните, рассказывали о суде над участниками вечеринки , во время которой от психотропов погибла студентка? Вчера стало понятно, что ребята тогда не первый раз попробовали наркотики , но « не имели представления , насколько опасными могут быть последствия»."Я сделал вывод, что наркотик — это зло. И больше к нему никогда не прикоснусь", — говорят почти все молодые люди. Но им уже грозит до 5 лет колонии.

Резонансная драка на Зыбицкой 31 декабря , после которой умер 46-летний мужчина, породила немало вопросов у наших читателей. Почему подозреваемого отпустили, а не отправили в СИЗО? Почему применили такую мягкую статью, которая предполагает максимальное наказание в 3 года лишения свободы? Мы спросили у Следственного комитета .

Помните парня из Орши, который, не выходя из дома, отсидел в России — и узнал об этом из письма? В его деле есть некоторые подвижки .

Ай, давайте о хорошем. Знакомьтесь, Андрей Куневич ! На самом деле — пока четырехдневный младенец Андрюша, первый минчанин года. Встретились с малышом и его семьей и узнали, каково это — родить в новогоднюю ночь.

А вот Катя, которая в 8 лет стала чемпионкой мира по шахматам . Девочка и ее мама рассказали нам об отказе проекту «Лучше всех», слезах детей в шахматах, контракте девочки со спортшколой и ее победах над взрослыми. «Примеры всех великих чемпионов подтверждают, что ради успехов детей родителям приходилось чем-то жертвовать. Жертвовать ради ребенка — хорошо, но что на выходе? В шахматах зарабатывают игроки из первой сотни мирового рейтинга», — говорит мама — но Катя бросать шахматы не желает, хоть и не может из-за работы родителей посещать все тренировки.





А вот… волк-одиночка с Полесья. Возможно, стая его не принимает. А может, ему самому что-то не нравится в ней. Или он грустит от того, что у него пока нет имени. Выберем вместе ?

И хотели напоследок вас попросить. Если соберетесь дома прибить паука или муху — не орите на всю округу «Почему ты не умираешь?!» А то соседи не так поймут, милицию вызовут, объясняться придется… Будет как в этой истории, короче . Не призываем жить со всеми этими домашними насекомыми дружно, но за эмоциями следить все же стоит. Даже если вы, весь такой на новогоднем позитиве, решите не таракана бить, а рядом стоящую красавицу поцеловать — может получиться, как в этом вирусном видео .

Все новости четверга, 3 января

Кстати, напоминаем. Сегодня — пятница, впереди три выходных. Если после новогодних гуляний в кошельке у вас еще остались деньги, то имейте в виду, что в Минске открылось несколько отличных заведений, где можно их потратить. Куда можно сходить — рассказываем здесь (и желаем хорошего вечера пятницы!). А если вы вдруг соберетесь на выходные в Европу, предупреждаем — на границе очереди .

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY