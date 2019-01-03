Пенсии за 7 января в Беларуси выплатят досрочно

Выплата пенсий и пособий за 7 января начнется в отделениях почтовой связи с 4 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «Белпочты».





Так, с 4 января выплаты начнутся в отделениях почтовой связи Брестской области и Минска, с 5 января — в ОПС Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.

7 января будут работать только дежурные отделения.

О режиме работы почтовых отделений можно узнать в саll-центре «Белпочты» по номеру 154. Режим работы сall-центра: понедельник-пятница с 9.00 до 20.00, суббота, воскресенье с 9.00 до 17.00. В праздничный день 7 января саll-центр будет работать с 9.00 до 17.00.

Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/pensii-za-7-janvarja-v-belarusi-vyplatjat-dosrochno-331516-2019/

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