В Глуске прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек





Все дети под Новый год ждут Деда Мороза, а вместе с ним долгожданных подарков и веселья. А когда длиннобородых волшебников приходит очень много, как это случилось во время районного предновогоднего шествия Дедов Морозов и Снегурочек, то приятным сюрпризам и детской радости не бывает предела.

За два дня до Нового года представители клубных учреждений, учреждений образования, центральной районной больницы, РОЧС, Беларусбанка, «Жилкомхоза» и других организаций красочным парадом в костюмах сказочных персонажей прошлись по улице Кирова от гимназии до главной елки района, поздравляя по пути глусчан с наступающими праздниками. Не скрывая улыбок и восторга, новогоднюю компанию встречали дети и взрослые.

Еще до начала парада на бульваре Граховского в ожидании праздника собрались не только школьники и дошколята со своими педагогами — посмотреть на главных персонажей Нового года многие пришли целыми семьями. Пришли, чтобы увидеть любимых героев и поучаствовать с ними в праздничной программе. Ее весело и задорно провели ведущие праздника — главная Снегурочка, она же заведующая детским отделом РДК Елена Гринёва, и главный Дедушка Мороз — звукорежиссер РДК Михаил Обжельян. Сделать праздник по-настоящему запоминающимся и волшебным им действительно удалось, ведь сколько неподдельной радости и эмоций читалось на лицах юных глусчан, когда они вместе со взрослыми водили хороводы, на «раз, два, три — елочка, гори» зажигали елочные огоньки, потешно отплясывали во время танцевального флешмоба, участвовали в новогодних играх и эстафетах, а за это получали сладости от Дедушек Морозов. Привлекла внимание детворы и игровая площадка, организованная сотрудниками РОЧС. А в завершающей игре праздника можно было услышать много-много разных интересных, искренних, порой даже забавных детских новогодних желаний. Некоторые ребята в конце мероприятия признались, что они верят в то, что их мечты сбудутся, ведь в этом им помогут бородатые волшебники, которых в этот день было так много.

Анна АВТУХОВА

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