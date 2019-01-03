Вниманию работающих на рабочих местах с особыми условиями труда

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С 1 января 2009 Законом Республики Беларусь «О профессиональном пенсионном страховании» от 5.01.2008 г. № 322-З в Республике Беларусь введено профессиональное пенсионное страхование лиц, занятых в неблагоприятных условиях труда. Формирование профессиональных пенсионных прав и, соответственно, выплата профессиональных пенсий осуществляется из средств, уплаченных работодателем за конкретных работников, занятых в неблагоприятных условиях труда. Учет сведений о застрахованных лицах и пенсионных сбережениях осуществляется Фондом социальной защиты населения на профессиональной части индивидуального лицевого счета каждого застрахованного.

Законом также предусмотрены дополнительные и досрочные профессиональные пенсии.

Дополнительная профессиональная пенсия выплачивается лицам, на профессиональной части лицевого счета которых на день достижения общеустановленного пенсионного возраста имеются пенсионные сбережения (уплаченные нанимателем взносы на профессиональное пенсионное страхование за конкретного работника). Несвижским районным отделом Фонда социальной защиты населения принято заявлений о назначении дополнительной пенсии и назначено дополнительных пенсий в 2014 — 2018 гг. более 200. Заявлений от граждан о назначении досрочной профессиональной пенсии в Несвижский райотдел Фонда социальной защиты населения не поступало. Вместе с тем, с 1 января 2019 года право на досрочную профессиональную пенсию приобретают мужчины, работающие трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства, женщины, работающие животноводами и свиноводами, операторами машинного доения.

Одним из условий для определения права на назначение досрочной профессиональной пенсии вышеуказанным работникам является наличие не менее 20 лет профессионального и специального стажа (в совокупности). При этом, продолжительность профессионального стажа (с 1 января 2009 г.) должна составлять не менее половины от требуемого для назначения досрочной пенсии — 10 и более лет. В качестве недостающего стажа при назначении досрочной профессиональной пенсии будет учитываться специальный стаж (до 1 января 2009 г.).

Обращаем ваше внимание, что, в соответствии с вышеназванным Законом, выплата досрочных профессиональных пенсий осуществляется из средств, уплаченных работодателем за конкретных работников, занятых на рабочем месте с особыми условиями труда, за период с 1.01.2009 г. до даты выхода работника на досрочную профессиональную пенсию. Но при этом теряется право на льготную пенсию в общей пенсионной системе, т.е. вышеуказанные работники, отработавшие на рабочем месте с особыми условиями труда после 01.01.2009 г. 10 и более лет, при желании выйти на пенсию ранее общеустановленного пенсионного возраста могут претендовать только на досрочную пенсию — по Закону «О профессиональном пенсионном страховании».

Досрочные профессиональные пенсии выплачиваются при условии оставления работы на рабочем месте с особыми условиями труда.

Работник, не воспользовавшийся правом на досрочную профессиональную пенсию, имеет право обратиться за дополнительной профессиональной пенсией после достижения общеустановленного возраста.

Для работников, занятых во вредных условиях труда или отдельными видами профессиональной деятельности, которые к 1.01.2009 г. отработали менее половины специального стажа или вовсе не имели такого стажа, Указом Президента Республики Беларусь № 441 «О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования и пенсионного обеспечения» от 25.09.2013 г. определена возможность выбора застрахованными:

либо выбрать формирование права на досрочную пенсию — в этом случае работодатель уплачивает за работника взносы на профессиональное пенсионное страхование в Фонд социальной защиты населения,

либо выбрать ежемесячную доплату к заработной плате — в этом случае работодатель устанавливает размер до-платы, но не менее суммы взносов на профессиональное пенсионное страхование за этого работника.

Информацию, содержащуюся в профессиональной части лицевого счета о поступивших взносах на профессиональное пенсионное страхование и профессиональном стаже застрахованного лица, каждый застрахованный может получить по заявлению с предъявлением паспорта в Несвижском районном отделе Минского областного управления Фонда по адресу: г. Несвиж, ул. Совет-ская,1, каб.: 212, 213, контактные телефоны: 5-91-29, 5-90-24.

Алла ЖЕРКО,

начальник Несвижского

райотдела Фонда социальной

защиты населения.